Carnaval 2025: confira programação completa de atrações em Salvador

A partir desta quinta-feira, 28, Salvador abrem oficialmente as atividades do Carnaval 2025. A prefeitura da capital baiana e o Governo do Estado divulgaram as principais atrações carnavalescas, com a presença de Bell Marques, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Baiana System e entre outros milhares de artistas.

As milhares de atrações estarão distribuídas nos principais circuitos como Dodô (Barra - Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho), assim também como os circuitos alternativos e atrações de carnaval nos bairros de Salvador.

