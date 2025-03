Carnaval: Sistema Ferry-Boat disponibiliza 880 vagas de hora marcada

Empresa estima fluxo de 280 mil pessoas e 41 mil veículos - Foto: Divulgação

O Sistema Ferry-Boat disponibilizou 880 vagas extras de Hora Marcada entre os dias 25 de fevereiro e 10 de março. A operação ofertada se dá devido ao movimento esperado para os dias de Carnaval, segundo informa a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o serviço.

Além disso, os ferries funcionarão de forma ininterrupta em São Joaquim, de quinta, 27 para sexta, 28, até sábado, 1, às 23h30 e em Bom Despacho, de terça, 4, para quarta, 5, até quinta, às 23h30.

Vagas extras também serão disponibilizadas em horários na madrugada, entre 1h e 4h, tanto na saída de Salvador como na Ilha de Itaparica, com 480 novos horários no Terminal de São Joaquim, e 400 novos horários no Terminal de Bom Despacho.

Operação Carnaval

A operação especial de Carnaval 2025 ocorre entre os dias 24 de fevereiro e 10 de março, com saída dos ferries nos horários regulares, de hora em hora, e com viagens extras conforme a demanda.

Entre as embarcações disponíveis estão: Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu, Anna Nery, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares.

Durante a operação especial, a empresa estima um fluxo de 280 mil pessoas e 41 mil veículos, um crescimento de 5% no comparativo com o mesmo período do ano passado.