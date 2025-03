Inscrições para a Arquibancada Social do Carnaval estão abertas

- Foto: Ascom PMS | Jefferson Peixoto

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), abriu, no último sábado, 22, as inscrições para a Arquibancada Social do Carnaval 2025, que será instalada no Campo Grande. Serão disponibilizadas 300 vagas diárias.

Os interessados poderão se inscrever para até dois dias, mediante a doação de 400 gramas de leite em pó por vaga, na sede da secretaria, localizada na Rua Miguel Calmon, 28, no Comércio, com atendimento das 8h às 12h. Além disso, é possível cadastrar um acompanhante, realizando a mesma doação.

O secretário da Sempre, Junior Magalhães, informou que, ao todo, serão 1.800 vagas ao longo dos seis dias de folia, considerando que cada cadastro permite a inclusão de um acompanhante. “Pelo segundo ano consecutivo, estamos à frente desse projeto, que tem obtido resultados muito positivos. Os foliões contribuem com suas doações para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e poderão desfrutar do Carnaval em um ambiente seguro, com vista privilegiada para as atrações no Campo Grande”, destacou.

O leite arrecadado durante a campanha será destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e nutricional após o Carnaval.