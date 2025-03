Vídeo: Cantor surpreende foliões e bebe cerveja direto do chapéu

Artista entregou um repertório animado, que divertiu os foliões - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Carnaval é uma época recheada de cenas inusitadas, principalmente quando falamos de Salvador, e o Furdunço deste domingo, 23, foi palco para mais um momento do tipo.

Uma das atrações da festa, o cantor TK O Rei do Bar, conhecido por sua irreverência, protagonizou uma cena que viralizou: ele bebeu cerveja despejada pelos próprios dentro do seu chapéu de vaqueiro.

Com uma mistura sertaneja com toques de forró e do próprio axé, o artista entregou um repertório animado, que divertiu os foliões.

Confira o momento, registrado pelo Grupo A TARDE