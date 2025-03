Parada LGBT ou Carnaval? Foliões avaliam: “É gay”

Adriano Junqueira - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A discussão sobre o Carnaval de Salvador estar atraindo cada vez mais o público LGBTQIAPN+ tomou conta da folia de 2025. O Portal A TARDE conversou com o público da festa para saber qual a opinião das pessoas sobre o tema. O folião Adriano Junqueira, que aproveitou para curtir o Furdunço, que acontece neste domingo, 23, no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), afirmou que acha “maravilhoso” esse movimento.

“E uma coisa certa: a Bahia é gay. O Carnaval de Salvador é gay também”, disse o rapaz, que também avaliou a segurança e o acolhimento para a comunidade na folia. “Olha só, esse ano ainda não deu para ter uma noção, mas ano passado deixou a desejar. [Para esse ano] eu espero que tenha mais segurança com relação ao nosso público. O Carnaval de Salvador já é uma parada gay”, completou.

O arquiteto Lothar Gonzaga, de 30 anos, e o seu namorado, o analista de sistema Alan Jaime, 36, o Carnaval é a festa da liberdade. “Acho que sempre foi do público gay, mas agora eu estou vendo mais permissividade, está tendo mais liberdade, mais acolhimento, mais espaço e mais respeito também”, disse Lothar, que marca presença na festa pela primeira vez.

Alan e Lothar | Foto: Acácia Pintto | Ag. A TARDE

Alan pontuou que houve uma “profissionalização” do evento em Salvador. “Acredito sim que seja mais inclusivo, para as pessoas se sentirem mais à vontade de estar aqui no Carnaval”, ressaltou o rapaz, que já curte a festa há 4 anos. Para ele, o acolhimento para o público LGBTQIAPN+ melhorou bastante. “Assim, ao longo dos anos, a estrutura vem proporcionando que a gente fique mais à vontade aqui”, disse.

Segundo o casal, dá para transformar o Carnaval de Salvador em uma Parada LGBT+, com uma escala maior da que acontece em São Paulo. “Acredito que dá pra fazer, sim. Acredito que dá pra incluir aqui. Já tem estrutura. É só o projeto acontecer”, afirmou Alan. Lothar completou: “O Carnaval de Salvador deixa a Parada LGBT de São Paulo no chinelo”