Prefeito explica ausência de Ivete e Bell na abertura do Carnaval 2025

Ivete Sangalo e Bell Marques não estarão na abertura do Carnaval - Foto: Divulgação

Salvador já está em clima de festa após a realização do Fuzuê e Furduço, neste final de semana. O prefeito da cidade, Bruno Reis, comemorou o sucesso do pré-carnaval e falou, neste domingo, 23, sobre a abertura oficial do Carnaval.

O gestor municipal disse, em coletiva à imprensa, que a ideia do começo da folia, na quinta-feira, 27, é reunir artistas do axé para comemorar os 40 anos do gênero musical. Bruno Reis aproveitou para explicar que a ausência de nomes como Ivete Sangalo e Bell Marques para o "Camarote Andante" tem relação com a agenda deles.

"Essa abertura vai fortalecer o Carnaval do Centro, com os principais artistas que tinham horário disponível na abertura, porque outros já estarão se apresentando, tipo Bell e Ivete", comentou o prefeito.

Ele ainda acrescentou: "Mas todos os outros estarão com a gente no camarote andante. Eles vão cantar músicas desde o início do Axé, valorizando esse ritmo musical. Vai ser a melhor abertura de carnaval".

Prefeito comemora sucesso de festas

O prefeito de Salvador destacou que o Fuzuê, neste sábado, 22, teve a "maior quantidade de atrações de todas as edições que já realizamos, mais de 60 blocos representando a nossa cultura e o carnaval tradicional".

"Clima de paz e harmoniza. Comparando com o do ano passado, nós tivemos um número 61% melhor de pessoas que recorreram aos serviços de saúde, mesmo tendo as ruas mais lotadas e maior participação popular", garantiu o prefeito.

Assim como no circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), o Santo Antônio Além do Carmo tem ficado cheio com as festas neste período. "Um grande sucesso, lotado. Isso é fruto de trabalho que fizemos ao longo dos últimos anos. A expectativa é receber mais de 1 milhão de turistas. A cidade está lotada e nem chegou o Carnaval", afirmou.