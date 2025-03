Pitty fará show com BaianaSystem no Carnaval de Salvador; saiba a data

Roqueira baiana é um dos principais nomes do gênero no país - Foto: Divulgação

Atração mais esperada do Furdunço neste domingo, 23, a banda BaianaSystem anunciou a lista dos convidados que vão se juntar ao grupo durante o Carnaval de Salvador. Russo Passapusso dividirá vocais com Pitty, BNegão, Vandal, Larissa Luz, Alice Carvalho, Dino D'Santiago, além de Melly, Suede e a guitarrista Ágatha Macêdo.



Entre os artistas confirmados, Roberto Barreto, fundador da banda, destacou a participação de Suede, Melly e Vandal, que vão estar com a banda. “No sábado [1º], no final da tarde, no Campo Grande, a gente vai ter Pitty, que vai estar com a gente também”, anunciou. Ele revelou ainda que Ágatha também vai se apresentar no sábado, além de mencionar BNegão, que vai se juntar ao grupo em apresentação no Campo Grande e também em São Paulo, no dia 8.

“É muito legal tocar no centro da cidade, reconectando as pessoas com o Carnaval”, afirmou Barreto, ressaltando a importância da presença da BaianaSystem nas festividades do Centro de Salvador. Ele prometeu surpresas e homenagens durante as apresentações, lembrando que “40 anos de Axé e quase duas décadas de Baiana” vão ser celebrados de forma especial.

Roberto Barreto e Ágatha Macêdo

“Ouviremos também um pouco do nosso instrumental na avenida, com Nudu e outros mestres, uma homenagem a essa rica trajetória do Carnaval”, completou. Barreto finalizou a fala citando o novo álbum do grupo, “O Mundo dá Voltas”, que simboliza a conexão entre passado e presente, enfatizando a importância de reverenciar os grandes nomes e tradições que moldaram a música da Bahia. “Estamos sempre homenageando e reverenciando nossos mestres”, disse.