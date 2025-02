BaianaSystem anuncia cinco convidados para o Furdunço em Salvador

Festa vai acontecer no domingo, 23, com trio sem cordas - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

A banda BaianaSystem anunciou nas redes sociais, neste domingo, 16, os convidados que vão participar do desfile do Furdunço no próximo fim de semana. Foram divulgadas cinco atrações. Russo Passapusso dividirá vocais com BNegão, Vandal, Larissa Luz, Alice Carvalho e Dino D'Santiago.

A festa vai acontecer no domingo, 23, com trio sem cordas, no circuito Orlando Tapajós, entre o Morro do Gato, em Ondina, e o Farol da Barra.

Confira as atrações do Furdunço:

BaianaSystem

Movimento Pinaúna Power

Micro Trio de Ivan Huol

Sylva Patrícia & Tuk Tuk Sonoro

Lui

Forró do Tico

Tonho Matéria

Tais Nader

Tio Barnabé

Os Eficientes

Som do Sical

Equipe Elétrica

Banda Big Show

Gueto Guig

Bicicleta Toca Raul

Luciano Calazans

Jonga Lima e o Quasetrio

Linnoy

A Mulherada

Zeu Lobo, Alcaéia Banda e Coletivo Pelourinho

A Mulherada

Os Quatro

Banda Cativeiro

Grupo Pé de Lata

Manu Dourado

Banda Lançamento

Kamaphew Tawa e Aspiral do Reggae

Estilo Candeal

Imunidade Charlie Brown

Banda Pena Branca

Coquetel Baiano

Banda Afro Araiyê

TK O Rei do Bar

Diego Moraes

Banda Ruy Tapajós

Gutto Cabaré

Máquina do Tempo

Duda Diamba

Chaveirinho do Arrocha

Marculino e suas Belezas

Dan Valente

Bambolê

Bloco As Kangoozeiras da Bahia

Rama Motegro

Banda Aiyê Baiyê

Outros Baianos

Viviane Tripodi

Mirella Bastos

Cidade Samba Curuzu

Banda Roma Negra

DH8

Brasuquera

Rikk Dpater

Banda Afro Arca Axé

Natália Magno

Aline Ataíde

Bruno Barroso

Juanzinho

Renanzinho CBX

Dakar Percussivo