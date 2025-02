Confirmado! BaianaSystem vai tocar no sábado do Carnaval de Salvador

Confirmação foi feita na manhã desta quarta-feira, 29 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou que a banda BaianaSystem vai se apresentar no sábado, 1º de março, do Carnaval de Salvador, no circuito Osmar (Campo Grande). A confirmação foi feita na manhã desta quinta-feira, 30, durante coletiva de imprensa na entrega de novos ônibus com ar-condicionados para a frota de transporte público da capital baiana.

“Já estamos fortalecendo a contratação de grandes atrações, que mobilizam pessoas, tem seus fãs e a sua pipoca já é conhecida, para se apresentar no sábado, no Campo Grande. BaianaSystem já confirmou que no sábado aceita o convite da Prefeitura para se apresentar lá no circuito do Campo Grande. Hoje, BaianaSystem tem essa capacidade de arrastar, de levar seus fãs, uma verdadeira multidão”, disse o prefeito, o qual também afirmou que reduziu a quantidade de equipamentos, “em especial no sábado, no circuito Barra/Ondina”.

Na oportunidade, ele falou sobre a organização e o fortalecimento do Carnaval do Centro. “O circuito do Campo Grande, tradicionalmente, tinha, digamos assim, uma ativação maior no domingo, segunda e terça. Esse ano nós já vamos começar no sábado para distribuir melhor as pessoas no circuito. Como Ivete [Sangalo], por exemplo, vai se apresentar pela prefeitura na sexta-feira de Carnaval lá no Campo Grande”, explicou.

Bruno Reis disse que os detalhes sobre a abertura da festa ainda estão sendo fechados. “Ontem tratei sobre esse assunto. Estamos tomando as decisões finais, mas, muito provavelmente, a abertura na quinta-feira será lá no circuito do Campo Grande”, projetou.

Nós fizemos a abertura em 2023 na Barra, em 2024 na Praça Castro Alves, e muito provavelmente a abertura de 2025 será no Campo Grande, mas estamos fechando os detalhes. Bruno Reis - prefeito de Salvador

BaianaSystem fora do Furdunço?

Nessa quarta-feira, 29, a Prefeitura de Salvador divulgou uma lista com atrações do Fuzuê e Furdunço 2025. No entanto, BaianaSystem e outras atrações que já são tradicionais do Pré-Carnaval de Salvador, no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), não aparecem no Diário Oficial.

Isto acontece porque as atrações divulgadas pela Prefeitura são apenas as que concorreram por vagas na festa. Outros trios ainda devem ser contratados para os dois dias de festejos.

As bandas BaianaSystem e Mudei de Nome, formado por Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord, Jonga Cunha e Andrezão Simões, estão confirmadas para o Furdunço há meses.

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) já havia garantido ao Portal A TARDE as duas atrações para o dia 23 de fevereiro. Além deles, outro nome oficializado para este dia da folia em mais um ano é o de Danniel Vieira.

O carnaval de 2025 acontecerá entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março. Já as festas do pré-carnaval com o Fuzuê e o Furdunço serão no dia 22 de fevereiro (sábado) e 23 de fevereiro (domingo), respectivamente.