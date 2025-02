Festival Praia do Forte com Dendê agita litoral até março

- Foto: Divulgação

Acontece, de 31 de janeiro a 20 de março, a segunda edição do Festival Praia do Forte com Dendê. O evento, na charmosa Praia do Forte, no município de Mata de São João, reúne tradição e inovação em uma programação diversificada.

Além dos shows de Monarka, Alexandre Leão, Mudei de Nome, Batifun e Luiz Caldas, a festa também contará com diversas atrações de arte e cultura local, incluindo apresentações no Projeto Tamar, exposições literárias, uma feira gastronômica com o melhor da culinária baiana, oficinas, bate-papos musicados e muito mais.

A abertura oficial acontecerá na Vila de Praia do Forte, com o show gratuito da Forte Swing. “O intuito do festival é proporcionar a oportunidade para que as pessoas saboreiem receitas recriadas a partir das tradições da nossa vila, um local com uma riqueza cultural imensa”, afirma Thaise Costa Pinto, uma das idealizadoras do projeto.

A Feira Gastronômica, sob curadoria do chef Isaias Neris, trará pratos típicos na Mercearia do Dendê, espaço central dessa feira. Paralelamente, a feira de artesanato contará com a participação de artesãos e artistas que exibirão seus trabalhos.

Já no Coreto da Vila de Praia do Forte, o festival contará com um espaço literário dedicado a autores locais, além de promover bate-papos musicados com artistas, proporcionando momentos de interação e troca de experiências entre o público e a cultura local.

Além disso, o festival oferecerá duas oficinas de gastronomia gratuitas, com intérprete de Libras, voltadas para os restaurantes locais.

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL

30/01 (Quinta-feira) – Abertura Oficial

Show da Forte Swing (na Vila de Praia do Forte – Gratuito)

31/01 (Sexta-feira)

Shows de Alexandre Leão, Monarka e Batifun + Feira Gastronômica e Feira de Artesanato (no Castelo Garcia D’Ávila)

01/02 (Sábado)

Shows de Luiz Caldas e MUDEIdeNOME + Feira Gastronômica e Feira de Artesanato (no Castelo Garcia D’Ávila)

02/02 (Domingo)

Paparutos e Shows de Nagô Beats (na Praça da Igreja e no Projeto Tamar - Gratuito)

SERVIÇO

Evento: Festival Praia do Forte com Dendê – Cultura, Turismo e Arte

Data: 31 de janeiro a 20 de março de 2025

Local: Praia do Forte, Mata de São João – Bahia

Ingressos:

• 31/01: R$ 50,00 e R$ 100,00

• 01/02: R$ 80,00 e R$ 160,00

• 02/02: Gratuito