Grátis: Forró para Iemanjá no Pelourinho

A cantora Jeanne Lima - Foto: Divulgação

A cantora Jeanne Lima sobe ao palco do Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, no próximo dia 2 de fevereiro, a partir das 11h30, para o projeto “Verão Axé Music 40 Anos”. No evento gratuito, a cantora leva ao público um repertório que mistura clássicos do forró com influências do Axé Music.

O encontro é uma iniciativa do Governo da Bahia, que promove uma programação especial para homenagear os 40 anos do Axé Music.