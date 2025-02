Fuzuê e Furdunço: lista de atrações do pré-carnaval é divulgada; veja

Prefeitura divulgou atrações confirmadas para Fuzuê e Furdunço - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A Prefeitura de Salvador divulgou, nesta quarta-feira, 29, a lista parcial de selecionados para contratação de atrações para o Fuzuê e Furdunço 2025, tradicionais eventos do Pré-Carnaval de Salvador, no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra).

Os festejos estão marcados para acontecerem nos dias 22 (sábado) e 23 (domingo) de fevereiro. A seleção dos artistas participantes foi feita através de um processo administrativo. A publicação do resultado final será feita no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico do Fuzuê e do Furdunço 2025.

Após a publicação do resultado, será elaborado o contrato, onde a Empresa Salvador Turismo (SALTUR) irá convocar para assinatura do mesmo, dentro do prazo de 5 dias úteis, iniciando a contagem a partir da data da convocação.

Segundo os editais, foram avaliados as documentações das propostas, os croquis da ambientação e decoração do equipamento sonoro, o layout do equipamento sonoro e o repertório musical.

Vale lembrar que esta não é a lista final com todas as atrações. Algumas não listadas são contratos direto com o poder municipal, não necessitando disputar edital.

Confira a lista das atrações aprovadas em edital:

Fuzuê - sábado (22 de fevereiro):

Grupo Cultural Imperatriz

Quadrilha Junina Forro Asa Branca

Grupo Cultural Recreativo e Beneficente Commanche Do Pelô

Afoxé Filhos De Korin-efan

Grupo Folclórico Zambiapunga

Quadrilha Junina Forró Do Luar

Pierrot Tradição De Plataforma

Banda Marcial Bamcac

Fanfarra Bamupi

Grupo Eterna Juventude

Grêmio Recreativo Cultural Escola De Samba Filhos Da Feira De São Joaquim

Banda Big Show

Afoxé Babá Afoman

Grupo Cultural De Mascarados Maralegria

Grupo Filo

Fanfarra Legião do Pedro Ribeiro

Barquinha De Bom Jesus Dos Pobres

Cangaceiros De Ipitanga

Banda Marcial Navarro De Brito

Fanfarra Bbg

Afoxé Relíquias Africanas

Quadrilha Junina Forro Mandacaru

Afro Manganga

Charanga Tamirzinho Kdis

Banda Show Índios Tamoios

A Mulherada

Banda Marcial Dinah Gonçalves

Leva Eu

Boi Tricotado

Samba Junino Tôaê

Charanga Do Pinguço

Cidade Samba Curuzu

Bloco As Kangoozeiras Da Bahia

Grupo Cultural Terno De Reis Rosa Menina

Banda Show Malcolm X

Afoxé Baianas Do Reino De Oya

Banda Afro Arca Do Axé

Afoxé Korin Nagô

Afoxe Ayralogum

Amendoim E Sua Turma

Furdunço - domingo (23 de fevereiro):

Movimento Pinaúna Power

Micro Trio de Ivan Huol

Sylva Patrícia & Tuk Tuk Sonoro

Lui

Forró do Tico

Tonho Matéria

Tais Nader

Tio Barnabé

Os Eficientes

Som do Sical

Equipe Elétrica

Banda Big Show

Gueto Guig

Bicicleta Toca Raul

Luciano Calazans

Jonga Lima e o Quasetrio

Linnoy

A Mulherada

Zeu Lobo, Alcaéia Banda e Coletivo Pelourinho

Os Quatro

Banda Cativeiro

Grupo Pé de Lata

Manu Dourado

Banda Lançamento

Kamaphew Tawa e Aspiral do Reggae

Estilo Candeal

Imunidade Charlie Brown

Banda Pena Branca

Coquetel Baiano

Banda Afro Araiyê

TK O Rei do Bar

Diego Moraes

Banda Ruy Tapajós

Gutto Cabaré

Máquina do Tempo

Duda Diamba

Chaveirinho do Arrocha

Marculino e suas Belezas

Dan Valente

Bambolê

Bloco As Kangoozeiras da Bahia

Rama Motegro

Banda Aiyê Baiyê

Outros Baianos

Viviane Tripodi

Mirella Bastos

Cidade Samba Curuzu

Banda Roma Negra

DH8

Brasuquera

Rikk Dpater

Banda Afro Arca Axé

Natália Magno

Aline Ataíde

Bruno Barroso

Juanzinho

Renanzinho CBX

Nata do Samba

Dakar Percussivo