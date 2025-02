BaianaSystem está fora do Furdunço? Entenda

BaianaSystem estará no pré-Carnaval - Foto: Uendel Galter | Ag A Tarde

A Prefeitura de Salvador divulgou, nesta quarta-feira, 29, uma lista com atrações do Fuzuê e Furdunço 2025. No entanto, BaianaSystem e outras atrações que já são tradicionais do Pré-Carnaval de Salvador, no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), não aparecem no Diário Oficial.

Isto acontece porque as atrações divulgadas pela Prefeitura são apenas as que concorreram por vagas na festa. Outros trios ainda devem ser contratados para os dois dias de festejos.

As bandas BaianaSystem e Mudei de Nome, formado por Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord, Jonga Cunha e Andrezão Simões, estão confirmadas para o Furdunço há meses.

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) já havia garantido ao Portal A TARDE as duas atrações para o dia 23 de fevereiro.

Além deles, outro nome oficializado para este dia da folia em mais um ano é o de Danniel Vieira.

O carnaval de 2025 acontecerá entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março. Já as festas do pré-carnaval com o Fuzuê e o Furdunço serão no dia 22 de fevereiro (sábado) e 23 de fevereiro (domingo), respectivamente.