Furdunço 2025: veja a ordem dos shows

Festa vai acontecer no domingo, 23, com trio sem cordas - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

A banda BaianaSystem não será mais a última atração do Furdunço no domingo, 23, em Salvador, após críticas dos foliões e um pronunciamento do vocalista Russo Passapusso. A mudança foi confirmada pela Empresa Salvador Turismo (Saltur) neste sábado, 22, com a banda agora prevista para ser a 51ª atração.

Inicialmente, o grupo encerraria a festa como a 60ª atração, o que gerou insatisfação, já que o desfile começaria às 23h. O cantor Russo Passapusso publicou um vídeo explicando que o horário não depende só da banda, mas também dos organizadores.

Com a mudança, o cantor Guga Meyra, que estava programado para ser a 51ª atração, será quem encerrará a festa. A expectativa é que a BaianaSystem desfile por volta das 22h, mas a Saltur não garantiu o horário exato, apenas a posição.

Confira a nova ordem de atrações:

- Banda Big Show

- Estylo Candeal

- Maira Lins

- Sylvia Patrícia & Tuk Tuk Sonoro

- Eletric Team

- Banda Flor Serena

- A Mulherada

- Tio Barnabé

- Bruno Barroso

- Banda Afro Araiyê

- Mirella Bastos

- Aline Ataide

- Banda Release

- Som do Sisal

- Outros Baianos

- Bambolê

- Linnoy

- Banda Afro Arca do Axé

- Forró do Tico

- Daniel Vieira

- Olodum

- Tk Rei do Bar

- Parangolé

- Diego Moraes

- Pagodart

- Lui

- Filhos de Jorge

- Wilson Café

- Viviane Tripodi

- Armandinho Dodô e Osmar

- Targino Gondim

- Tonho Matéria

- Luciano Calasans

- Marculino e Seus Belezas

- Adelmo Casé

- Mudei de Nome

- Banda Pena Branca

- Tais Nader

- Dh8

- Renanzinho Cbx

- Juanzinho

- Gutto Cabaré

- Banda Roma Negra

- Fit Dance

- Daniela Mercury

- Guig Gueto

- Chaveirinho do Arrocha

- Dan Valente

- Mambolada

- Kart Love

- BaianaSystem

- Banda Cativeiro

- Duda Diamba

- Imunidade Charlie Brown

- Kamaphew Tawá Aspiral do Reggae

- Tuca

- É o Tchan

- Babado Novo

- Escandurras

- Guga Meyra