Bloco da Prevenção anima Hospital das Clínicas nesta segunda

Hospital das Clínicas recebe 'Bloco da Prevenção', com ações contra IST´s e outras doenças - Foto: Divulgação

O cantor Buja Ferreira, acompanhado pelos músicos Anderson Capacete e Vando Formiga, integrantes, da Timbalada, são as atrações do projeto "Música Cura" que se apresenta na próxima segunda-feira, 24, no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes-UFBA), conhecido como Hospital das Clínicas, no bairro do Canela, em Salvador.

É a sexta edição do 'Bloco da prevenção', promovida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), administradora do hospital. A concentração acontece na recepção principal do hospital, a partir das 8 horas, e segue em visita pelas enfermarias, levando música e mensagens de conscientização aos pacientes e profissionais da saúde.

Durante a visita, serão realizadas orientações sobre prevenção de ISTs/Aids, distribuição de preservativos e folhetos educativos, além de atividades de sensibilização para captação de doadores de sangue.

Com o tema “Carnaval combina com respeito, proteção e solidariedade”, a ação conta com o apoio de instituições como Pastoral da Aids, Motirô Aids, HTLVIDA e é promovido pelas equipes do Serviço Social, da Psicologia, da Enfermagem, do Banco de Sangue e do Ambulatório Transexualizador Hupes-UFBA.