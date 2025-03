Filhos de Gandhy: Saiba o significado da fantasia para o Carnaval 2025

Filhos de Gandhy revelou a sua fantasia para o Carnaval 2025 - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Afoxé Filhos de Gandhy revelou como será a fantasia para o Carnaval 2025, na manhã desta sexta-feira, 21, logo após antecipar a distribuição dos abadás para o próximo domingo, 23.

'Ogum, Senhor do Ferro, dos Metais e da Tecnologia' é o tema desta edição. O artista plástico e designer, J. Cunha, responsável pelas vestes dos Filhos de Gandhy deste ano, disse ao MASSA! como ela representa o orixá do ferro e do aço.

"Ogum merece ter um tipo de homenagem pra mim no planeta inteiro porque foi por Ogum que os homens descobriram os metais, que nós hoje usamos para fazer computador, satélite e ter a compreensão dos minerais da Terra. Ogum é o grandíssimo pai da humanidade", explicou.

| Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Além de serem carregadas de simbolismo, as vestes do tradicional Afoxé, fundado em 1949, também são cômodas para o uso no calorão do Carnaval. "A fantasia do Ghandy nunca foi desconfortável, desde quando entrei no Ghandy aos meus 18, é sempre um planejamento antigo, muito antigo, milenar, porque tem muitas roupas, trajes africanos assim", finalizou J. Cunha.

Arte e representatividade

O ator Evaldo Macarrão também marcou presença no evento e se mostrou honrado com a oportunidade de modelar com a fantasia tão representativa para o povo negro da Bahia. "Eu estou aqui, servindo de modelo, também contribuindo pro meu corpo e arte, meu corpo e a educação, já que também sou pedagógico, poder mostrar essa história com beleza é uma maravilha!", disse.

Ele também revelou que recebeu um convite para desfilar na Mangueira, no Carnaval do Rio de Janeiro, e em um trio em São Paulo, mas a experiência com os Filhos de Gandhy no ano passado o conquistou.

"Minha cabeça vai responder com mais firmeza aqui em Salvador. Então eu acho que vou ficar aqui, vou lá, fazer umas coisas, e tal. Eu tenho uma paixão pro Carnaval do Rio, mas o meu amor maior é Salvador e isso não dá pra negar", contou.