Como ir aos circuitos no Carnaval de Salvador 2025; veja possibilidades

Expresso Salvador sai também do Salvador Shopping - Foto: Jefferson Peixoto/ Secom

O Carnaval de Salvador não se trata apenas de folia, trio elétrico, música e bebida. Para poder ser montada essa grande festa, há toda uma infraestrutura no entorno para que tudo ocorra sem grandes transtornos. Muitos foliões tem como um das maiores preocupações o deslocamento seguro na idae volta da festa.

Um esquema especial de mobilidade urbana foi montado para que os foliões possam chegar ao circuito e voltar para casa com tranquilidade. A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) vai contar com 437 agentes, 5 bases fixas, 34 viaturas, 2 bases móveis, controle em tempo real pelo Centro e Controle.

Ir de ônibus

Serão 239 linhas de ônibus circulando com 1.000 rodoviários para atender a operação. Além disso, 74 linhas irão operar 24 horas.

Haverá corredores exclusivos: Linha C10 - Lapa x Calabar - funcionamento 24h a partir das 13h do dia 27/02 às 5h do dia 5/03.

O BRT, com as linhas B4 e B5 também vão funcionar 24 horas no mesmo período.

Vão ser montados pontos de ônibus especiais no Vale do Canela (em frente ao viaduto Menininha do Gantois), Avenida Garibaldi (em frente ao Monumento Cleriston Andrade), Avenida Centenário (próximo ao Calabar/ Transfer), Praça Cayru (Elevador Lacerda).

movimento dos ônibus na Estação da Lapa | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Ir de Expresso Carnaval

O Expresso Carnaval, ônibus que leva para o circuito, vai contar com 140 veículos com ar-condicionado e tarifa de R$ 22 por trecho.

Os veículos vão sair dos seguintes pontos: Salvador Shopping x Barra (atrás do Vitória Center); Salvador Shopping x Ondina (Praça Bahia Sol); Shopping Paralela x Barra (atrás do Vitória Center); Salvador Norte x Barra (atrás do Vitória Center); Salvador Norte x Barris (Centro) x (Garibaldi - Barris: em frente à Transalvador/ Garibaldi: próximo ao monumento Clériston Andrade).

posto de compra de créditos para o Expresso Salvador no shopping Salvador norte | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Metrô

A partir do dia 27 de fevereiro, início oficial do Carnaval de Salvador, o funcionamento das estações de metrô Lapa, Rodoviária e Acesso Norte será 24h até o dia 4 de março. Segundo a CCR Metrô, essas estações permanecerão abertas ininterruptamente para embarque, enquanto as demais estarão disponíveis apenas para desembarque, com exceção da Estação CAB.

Estação Lapa do metrô de Salvador | Foto: Ulisses Dumas / AG. Bapress

Elevador Lacerda

Funcionamento 24 horas, gratuito, das 06h30 do dia 27/02 (quinta) às 20h do dia 05/03 (quarta-feira de cinzas).

Retornado à operação normal na quinta-feira, dia 06/03 às 06h30.

Plano Inclinado Liberdade - Calçada

Funcionamento gratuito das 06h às 22h, entre os dias 27/02 (quinta) a 04/03 (terça). Retorna a operação normal na quarta-feira (05/03) às 12h.

Demais ascensores (Gonçalves, Pilar e Taboão)

Funcionamento das 7h às 17h na quinta, sexta e sábado (27, 28/02, 01/03), e fechado no domingo, segunda e terça (02, 03, 04/03). Retorna operação normal na quarta-feira (05) a partir das 12h.

Elevador Lacerda | Foto: José Simões/Ag A TARDE

PONTOS DE TAXI:

1- Vale do Canela (Viaduto Menininha do Gatois); 2- Avenida Joana Angélica, próximo ao Colégio Central; 3- Rua Politeama de Cima, defronte ao Instituto Feminino da Bahia; 4- Parte interna da Estação da Lapa; 5- Terminal da Barroquinha, ao lado do posto policial; 6- Rua do Tijolo, ao lado do Viaduto da Sé; 7- Av. Oceânica, em Ondina, próximo ao antigo Colégio ISBA; 8- Rua Edgar da Mata, em Ondina, perpendicular à Av. Milton Santos; 9- Av. Centenario, na barra, ultimo retorno próximo a rua Airosa Galvao; 10 - Praça Cayru, em frente ao Elevador Lacerda; 11- Rua Gabriel soares, perpendicular a Ladeira dos Aflitos; 12- Ladeira do Taboão, próximo à Praça do Pelourinho; 13 - Rua Barão de Sergy (Porto da Barra); 14 - Av. Anita Garibaldi, próximo à Rua Agnelo de Brito; 15- Av. da França, próximo ao galpão 7 da Codeba; 16- Dique do Tororó, próximo à entrada Sul da Arena Fonte Nova; 17- Cruzamento das ruas Professor Lemos Brito e Afonso Celso, na Barra; 18- Cruzamento da Ladeira do Boqueirão com a Rua dos Adobes, no Santo Antônio Além do Carmo; 19- Ladeira da Água Brusca; 20- Táxi especial: Rua N. Senhora de Fátima, Ondina.

Pontos de táxi em Salvador | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

Mototaxi (1.200 credenciados; 8 pontos especiais)

- Bolsão de estacionamento próximo ao cruzamento das ruas Politeama de Baixo com Direita da Piedade, no lado oposto ao ponto de taxi;

- Av. Oceânica (ISBA), Praça Bahia Sol;

- Av. Garibaldi, bolsão do retorno próximo ao monumento Clériston Andrade;

- Acesso ao Campo Grande para o Vale do Canela;

- Av. Centenário, entre as Ruas Airosa Galvão e Artur Neiva;

- Praça Cayru, próximo ao Elevador Lacerda;

- Terminal da Barroquinha;

- Av. Joana Angélica, imediações do Colégio Central.

Mototaxista em Salvador | Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

PONTOS MOTOTÁXIS CREDENCIADOS

- FINAL DA AV. CENTENÁRIO;

- RUA JOSÉ SÁTIRO DE OLIVEIRA (ATRÁS DO VITÓRIA CENTER);

- PRAÇA BAHIA SOL - ONDINA;

-POLITEAMA - COLÉGIO IDEIA;

- AV. GARIBALDI - ACESSO À AV. MILTON SANTOS;

LOCAL PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE MOTOS;

- RUA JUIZ ROSALVO TORRES;

- PRAÇA BRASIL (CENTENÁRIO);

- CHAME - CHAME;

Motoristas de aplicativo

1 - AV. Centenário - Rua Djalma Ramos; 2 - AV. Centenário - Praça Oscar Hilário; 3 - AV. Anita Garibaldi, acesso à Federação; 4 - Rua da Paciência (Rio Vermelho); 5 - Rua do Salete, próximo à Faculdade Cairu.

Transalvador

- 5 zonas de restrição de circulação;

- Acesso permitido apenas para moradores devidamente credenciados com adesivos;

- 12 subzonas vinculadas às 5 zonas determinando as vias de acesso aos moradores.