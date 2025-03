Ex-Bahia, Guto Ferreira é anunciado em clube da Série B; saiba qual

Guto Ferreira é o novo técnico do Cuiabá - Foto: Divulgação | ECBahia

O técnico Guto Ferreira terá a missão de comandar mais uma equipe rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira, 21, o treinador foi anunciado oficialmente no Cuiabá, equipe que disputará a segunda divisão nesta temporada.

Aos 59 anos, o "Gordiola", como é carinhosamente apelidado, tem no currículo quatro acessos por clubes diferentes: Ponte Preta, em 2014, Bahia, em 2016, Internacional, em 2017, e Sport, em 2019. O comandante também iniciou a disputa da Série B de 2022 pelo Esquadrão de Aço, mas deixou o cargo durante a competição. O Tricolor conquistou o acesso ao final daquela edição.

"O experiente e vitorioso Guto Ferreira é o novo comandante do Dourado! Ele chegou na manhã desta sexta-feira na capital mato-grossense para assumir a equipe na reta final do Campeonato Mato-grossense e para a disputa da Série B do Brasileirão", escreveu o Cuiabá nas redes sociais.

Além de Guto Ferreira, o Dourado anunciou a chegada da equipe técnica do treinador. Os auxiliares Weligton Robson Pena de Oliveira e André Luís dos Santos Ferreira também foram oficializados no clube mato-grossense.