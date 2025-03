Carnaval: shoppings oferecem serviços customização de abadás e mais

Salvador Shopping terá espaço exclusivo para serviços voltados para o Carnaval - Foto: Divulgação

Com o Carnaval já batendo na porta, o folião fica 'agoniado' pela procura de locais para realizar serviços de customização de abadás, fantasias, ou até mesmo para garantir toda a produção de beleza, para, então, descer preparado para a avenida nos dias de festa.

Pensando nisso, alguns shoppings centers da capital baiana estão oferecendo diversos serviços, que possuem alta procura nesta semana pré-Carnaval.

No Salvador Shopping, acontecerá a segunda edição do Circuito da Folia, espaço voltado à customização, produção de maquiagem e cabelos, distribuição de abadás, e até recarga dos bilhetes do Expresso Salvador.

Já no Shopping Paseo, no Itaigara, acontece a ação Abadá Express, voltada à customização de abadás e trajes carnavalescos.

Confira serviços ofertados pelos shoppings:

Salvador Shopping

A partir deste sábado (22), o Salvador Shopping recebe a segunda edição do Circuito da Folia. A abertura oficial será realizada pela cantora Marcia Castro, que faz show gratuito, com sucessos do samba-reggae, a partir das 18h.

Ao todo, serão dois espaços: O Espaço de Customização Dete Lima, que realiza a reforma de abadás por jovens do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), além das operações Arranjos Express, Restaura Jeans e Sapataria do Futuro.

E também o Espaço Beauty Negra Jhô, que homenageia a trancista e ícone do empoderamento negro, onde o público poderá fazer maquiagens e penteados com jovens do Instituto. Para realizar os serviços, o cliente precisa fazer a reserva via aplicativo do Salvador Shopping (disponível em Android e IOS).

O Circuito da Folia contará ainda com a operação de venda e entrega dos principais blocos e camarotes da folia e a venda de bilhetes para o Expresso Salvador (transporte oficial da folia).

O Circuito estará aberto ao público, no piso L1, acesso da Caixa Econômica, de 22 de fevereiro a 4 de março, durante o horário de funcionamento do Salvador Shopping (quinta e sexta-feira, 27 e 28/02, das 9h às 22h; sábado, 01/03, das 9h às 20h; domingo e segunda, dias 02 e 03, das 12h às 20h; terça-feira, 04, das 12h às 18h; na Quarta-Feira de Cinzas, 05/03, das 12h às 22h).

Shopping Paseo

O Shopping Paseo disponibilizará a ação Abadá Express, de customização do traje carnavalesco, a partir desta sexta (21) até o domingo, dia 2 de março, na praça central, no piso L1, durante o horário de funcionamento do empreendimento.

A ação terá funcionamento de sexta (21) até quarta (26), das 9h às 20h. Além disso, o empreendimento conta com um outro espaço de customização personalizada, no piso L2, na loja Toque Ideal.