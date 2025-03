Pré-Carnaval esquenta o final de semana com cerca de 200 atrações

Salvador tem final de semana agitado com atrações - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O clima de festa já tomou conta das ruas de Salvador, onde os preparativos para o Carnaval ganham força com as festas do pré-Carnaval que ocorrem neste fim de semana.

Com programação para todos os gostos, a capital baiana promete uma maratona de folia com festas no Santo Antônio Além do Carmo e Pelourinho, além de eventos como o Banho de Mar à Fantasia, Fuzuê e Furdunço. Serão mais de 200 atrações espalhadas por diversos bairros, aquecendo os ânimos para o grande evento de março.

A folia no Largo do Santo Antônio Além do Carmo começou desde quinta (20) e vai durar até a próxima sexta (28), recebendo blocos e shows que celebram a cultura do bairro e suas tradições.

A festa contará com 15 blocos, e hoje a programação inclui o tradicional Bloco de Hoje a Oito, e o DJ Guerreiro que se apresenta amanhã também, juntamente com o Bloco Baba de Saia dos Klhordas, Bloco Pão na Chapa e Bloco Luzes da Ribalta.

O Pelourinho também será palco de cerca de 15 atrações neste final de semana, com shows no Largo Tereza Batista, Largo Pedro Archanjo, Largo Quincas Berro D'Água, Praça das Artes e Terreiro de Jesus, a programação inclui desde apresentações de samba até shows de música eletrônica, com atrações como Katulê, AfroJhow, Jeanne Lima e Gerônimo, todos com entrada gratuita.

Outro evento imperdível é o Banho de Mar à Fantasia, que acontecerá amanhã na Ladeira da Preguiça. Com 15 atrações divididas entre palco principal, cortejo e lounge climatizado, o evento promete 12 horas de folia, com apresentações como Dão Black, Jeremias Gomes, Guiga de Ogum, além das fanfarras. Para quem busca uma experiência mais intimista, o novo lounge climatizado oferece um espaço com praça de alimentação e apresentação dos DJs Mequetreff, Levysso, Errari e Paulilo por apenas R$ 20. Além dos três espaços citados, haverá música com DJ na praia e três paredões de sound system distribuídos em diferentes áreas do evento.

Para quem gosta de agito no Circuito Barra-Ondina, o Fuzuê e o Furdunço são os principais eventos do fim de semana. O Fuzuê, que acontece hoje, conta com 44 grupos culturais e blocos com músicos no chão, saudando os antigos carnavais, que se apresentam a partir das 13h.

Já amanhã, o Furdunço vai reunir 59 atrações em uma programação eclética, com grandes nomes como BaianaSystem, Tuca Fernandes, É o Tchan, Olodum e Escandurras.

Marculino, vocalista da banda Marculino & Seus Belezas, falou sobre a participação da sua banda - que faz tributo à Raul Seixas - e a presença do rock no evento em pleno Carnaval: "Eu vejo com muita felicidade a possibilidade de mistura de ritmos como rock, axé e pagode porque Salvador realmente é essa mistura cultural. Raul Seixas foi o pai do Rock’n roll que trouxe esse ritmo ao Brasil e a Bahia é a terra do rock, como também a terra do reggae, do axé, do pagodão e essa grande mistura permite que o Furdunço seja uma festa que agrade todas as tribos”.

Já Juliete Ribeiro, coordenadora artística da banda A Mulherada, destacou a importância de levar empoderamento feminino para o palco do Furdunço: "A gente empodera pra mostrar o quanto nós mulheres podemos estar em todos os locais, principalmente tocando o tambor. Esse evento é de grande importância e nossa presença é valiosa para mostrar o trabalho da mulher em cima do trio, numa banda composta por mulheres fazendo um diferencial, resistindo".

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou uma mudança no esquema de trânsito para o Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), que receberá o Fuzuê e o Furdunço. Hoje de 12h às 2h de amanhã, haverá proibição de circulação e estacionamento de veículos no Largo do Farol da Barra e na Avenida Oceânica.

A Rua Dom Marcos Teixeira terá o sentido de tráfego invertido, entre a Avenida Almirante Marques de Leão e a Rua Afonso Celso, no mesmo período. As opções de tráfego no sentido Barra – Ondina são a Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Avenida Centenário e Rua Professor Sabino Silva. No sentido oposto, os condutores podem acessar a Avenida Milton Santos, Rua Doutor Oswaldo Ribeiro (marginal à Avenida Oceânica), Rua Professor Sabino Silva, Rua Comendador Francisco Pedreira, Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schimidt e Rua Marquês de Caravelas.