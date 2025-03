Feijoada ao Mar reúne personalidades e aquece pré-Carnaval em Salvador

Feijoada ao Mar - Foto: Luana Leal / Ag. A TARDE

A tradicional Feijoada ao Mar está de volta ao calendário da folia baiana, trazendo um encontro animado entre artistas, comunicadores, empresários e foliões. O evento, que aconteceu nesta sexta-feira, 21, no Camarote Casa da Barra, é marcado por sua atmosfera festiva e uma homenagem especial à jornalista July Isensee, idealizadora da celebração, que estaria completando 60 anos de carreira.

A colunista e promoter Alexandra Isensee, responsável por dar continuidade ao legado do evento, destacou a emoção de realizar mais uma edição da festa.

Este ano de 2025 será ainda mais especial para a Feijoada ao Mar. Estamos sem parte da história que é a minha tia July, a idealizadora disso tudo. Mas realizar mais um capítulo dessa festa incrível me deixa cheia de emoção. Ela amava demais essa festa e fazia tudo com muito carinho e amor Alexandra Isensee

Feijoada ao Mar | Foto: Luana Leal / Ag. A TARDE

O evento contou com shows das bandas Negra Cor e Seuilsom, além de uma decoração assinada pelo renomado Luisinho Bastos. O ambiente festivo e a homenagem a July emocionaram os convidados, incluindo a atriz Neusa Borges, que revelou sua relação especial com a jornalista.

Eu vim todos os anos. Ela foi muito querida, eu tive uma amizade muito maravilhosa com ela. E esse ano, eu até achei que não ia ter. Quando eu soube que tinha a feijoada, eu falei: 'Meu Deus! Eu não estou acreditando! Mais um ano Neusa Borges

Neusa Borges na 'Feijoada ao Mar' | Foto: Luana Leal / Ag. A TARDE

Para alguns, a experiência foi uma novidade. Rosane Almeida, que participa do evento pela primeira vez, explicou que fez questão de comparecer ao evento, apesar de não ser fã do Carnaval. "Eu não gosto de Carnaval, não gosto de empurra-empurra. Mas realmente estou amando! O ambiente é mais tranquilo, maravilhoso. Com certeza, no próximo ano, eu venho novamente", afirmou.

Feijoada ao Mar | Foto: Luana Leal / Ag. A TARDE

A comunicação também esteve em peso na celebração. A comunicadora Rita Brandão ressaltou a importância do evento como forma de manter viva a memória de July Isensee.

July foi uma percursora em trazer os legados em destaque para sua coluna. Hoje, estamos aqui para homenageá-la e celebrar o que ela construiu. Essa festa é resultado do que ela fez acontecer Rita Brandão