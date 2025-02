Feijoada ao Mar retorna com shows de Negra Cor e Seuilsom

Festa terá shows de Negra Cor e Seuilsom - Foto: Divulgação

É fevereiro na Bahia! E pra já entrar no clima do Carnaval que está chegando, tem novidade no calendário da folia. Vem aí mais uma edição da Feijoada ao Mar, o tradicional evento que é destaque e sucesso não só pela sua história consagrada há 26 anos como uma das grandes festas na capital baiana reunindo um público de artistas, jornalistas, empresários, turistas e muitos foliões, mas também pela grande "feijoada", animação e atrações musicais.

Após uma curta pausa, a festa está de volta com tudo e promete ser incrível agitando ainda mais Salvador, unindo a gastronomia brasileira com a energia vibrante que só a Bahia tem. Com assinatura da colunista e promoter Alexandra Isensee, a Feijoada ao Mar será realizada no dia 21 de fevereiro (sexta-feira) das 13h às 19h, com excluvidade no Camarote Casa da Barra (na Barra) e contará com shows de Negra Cor e Seuilsom.

Com decoração do renomado Luisinho Bastos, o ano de 2025 será em homenagem especial a July Isensee que estaria completando 60 anos no jornalismo baiano com sua badalada coluna no Jornal A TARDE e que sempre teve a maior paixão e dedicação a cada edição da Feijoada ao Mar.

"Este ano de 2025 será ainda mais especial para a Feijoada ao Mar. Estamos sem parte da história que é a minha tia July, a idealizadora disso tudo. Mas realizar mais um capítulo dessa festa incrível, me deixa cheia de emoção. Ela amava demais essa festa e fazia tudo com muito carinho e amor. Tivemos que dar uma pausa por conta da saúde dela e a sua saudosa partida. Mas este ano, vamos fazer aquilo que ela mais amava e tenho certeza que será lindo demais", destaca Alexandra Isensee.

Com formato "open food" (apenas comida), a festa tem ingressos já à venda através dos 71 99965-9228 / 71 99956-9228.