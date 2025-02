Ju Ferraz retorna a Salvador para participar do The Latvian Talks com Fabi Maimone

Ju Ferraz fala sobre empreendedorismo no próximo The Latvian - Foto: André Nicolau

Para abrir a temporada 2025 do projeto The Latvian Talks com Fabi Maimone, o business lounge The Latvian, localizado na Bahia Marina, realizará a primeira edição do ano com a participação especial da baiana Ju Ferraz – uma das principais lideranças no cenário do marketing e de relações públicas no Brasil. O bate-papo, conduzido pela jornalista e escritora Fabiane Maimone, acontecerá no dia 6 de fevereiro, às 12h, e contará com almoço e música ao vivo. Durante o encontro, Ju também compartilhará aprendizados de seu primeiro livro, “Empreendedora da Própria Vida: Crie o Futuro Que Você Merece”, e fará uma tarde de autógrafos com os convidados. Ingressos com almoço a R$400 para o público e isento para associados The Latvian. Reservas através do (71) 99699-9988.

Ju Ferraz fala sobre empreendedorismo no próximo The Latvian | Foto: André Nicolau

Primavera

Lua Barreto, a aniversariante de ontem, teve a comemoração antecipada no domingo, organizada pela mãe, Ozana Barreto, em Interlagos. Ela reuniu para um delicioso churrasco os amigos que também estão veraneando por lá, as filhas, Suri e Sofia, o namorado, Aldy Paim, e a dinda, Fátima Mendonça. Já no dia mesmo, passou curtindo o Litoral Norte e recebendo as inúmeras felicitações dos familiares e amigos. Um dia cheio de alegria e carinho, como ela merece.

A aniversariante Lua Barreto e o namorado, Aldy Paim | Foto: Divulgação

Festiva

A aniversariante do último dia 24, Moema Ribeiro, comemorou mais uma primavera ao lado do marido, dos filhos, Diego e Renata Ribeiro, além de Aline e Ticiano Boaventura, com um almoço em Praia do Forte. O almoço oferecido gentilmente pelos amigos Marcos e Gerusa Alcântara teve como menu uma suculenta feijoada e um bacalhau dos deuses. O encontro reuniu, além da família, alguns amigos que aceitaram o convite de prontidão para homenagear a niversariante, entre eles: Eleusa e o senador Ângelo Coronel, Márcio e Renata Braga, Dirley Cunha e Ana Porto, entre outros.

Moema recebe carinho pelo seu dia | Foto: Divulgação

Formando

José Guilherme Reis de Oliveira concluiu com empenho e êxito a graduação de Medicina na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. A cerimônia, que aconteceu no Centro de Convenções de Salvador, marcou o fim de um ciclo e começo de uma nova jornada repleta de oportunidades para esse formando que é um exemplo de resiliência e perseverança. Participaram do evento seus pais, José Roberto e Josene Cidélia, seu irmão, José Neto, além de suas avós, tios e tias, outros familiares e amigos próximos. Parabéns por mais essa vitória e que seu futuro seja sinônimo de novas conquistas.

José Guilherme recebe seu diploma em Medicina | Foto: Divulgação

Homenagem

Juarez Paraíso vai dar nome à galeria de artes da Academia de Letras da Bahia, a ser inaugurada nesta quinta-feira, na sede da instituição - Palacete Góes Calmon (Nazaré). Presidente da Academia de Letras da Bahia, Ordep Serra reforça que a homenagem é mais do que justa: “Juarez Paraíso é um dos maiores do Brasil e ficamos muito honrados em lhe prestar essa justa e merecida homenagem”. Durante o evento, também será realizada a palestra O Direito Autoral nas Artes Plásticas, ministrada pelo advogado, procurador de Salvador e professor da UFBA, Rodrigo Moraes.

Aos 90 anos, Juarez Paraíso ocupa a Cadeira 39 da ALB | Foto: Divulgação

De arromba!

Um festão para 300 pessoas tomou conta de Praia de Forte, no último dia 24, com direito a show exclusivo de Alexandre Peixe e Timbalada. A festa, em comemoração aos 50 anos do advogado Cleriston Bulhões, foi organizada por sua amada esposa, a também advogada Alessandra Tanure, na casa do casal em Praia do Forte, ao lado dos filho, Maria e Eduardo. A ideia da decoração muito original, com o tema “Camarote Exclusivo”, com direito a camisa personalizada, brindes e sandálias, tudo produzido pela Edfau e assessoria de Flávia PunziUm, foi sucesso absoluto em cada detalhe.

Dia inesquecível para Cleriston, Alessandra, Maria e Eduardo | Foto: Érica Soledade

Harmonizada

Ricardo Cortes, cônsul-Geral de Portugal em Salvador, e sua esposa, Anita Cortes, reuniram um grupo de casais para um jantar harmonizado no último dia 23. O jantar foi assinado pelo chef Vitor Pires, que preparou um menu baseado na culinária portuguesa para os convidados especiais que marcaram presença na experiência culinária autêntica. Pires é natural de Portugal e residente em Salvador.

Cônsul-Geral de Portugal e esposa recebem grupo de casais em Salvador | Foto: Divulgação

Abre Asas

“Cole no Axé" é o novo single da banda Abre Asas, lançado para celebrar os 40 anos do Axé Music, um dos movimentos musicais mais emblemáticos do Brasil. A música é interpretada por Seuilsom, Daniel Ramom, Rafael Carvalho e Ubajara Carvalho, quatro artistas apaixonados pela energia e história da música baiana. A banda homenageia o legado do Axé, revisitando os hits que embalaram os carnavais e as micaretas mais memoráveis, enquanto também cria novas músicas que perpetuem o espírito contagiante da música baiana.

Odoyá

Neste sábado, dia 1°, a banda Bragadá será uma das responsáveis por comandar a festa Odoyá Yemanjá, que acontece no Nank Gastro Bar, no Rio Vermelho, a partir das 19h. O evento, além de contar com o Axé percussivo do grupo, terá também os shows de Márcia Freire e da banda Os Myfriends.

Cortejo de Jorge

Neste domingo, dia 2 de fevereiro, dia em que se celebra Iemanjá, rainha do mar, a Casa do Rio Vermelho (antiga residência de Jorge Amado e Zélia Gattai) vai ser palco do Cortejo de Jorge. O evento, que celebra a vida do escritor Jorge Amado, reúne cultura, fé e música em uma homenagem que mistura tradições afro-brasileiras e a literatura do autor baiano.

Aniversários

Hoje (28): Maria Luíza Mendonça, Toinho Amaral, José Luiz Sobreira, Mário Porciúncula

Amanhã (29): Alexandre Esmeraldo, Airton Uanús