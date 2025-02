Rafael Dantas apresenta as festas baianas nas obras de Genaro de Carvalho e Carybé no MAB

Rafael Dantas faz palestra imperdível que mergulha no universo das manifestações culturais da Bahia - Foto: Divulgação

O Museu de Arte da Bahia receberá, hoje, às 15h, o historiador Rafael Dantas para uma palestra imperdível que mergulha no universo das manifestações culturais da Bahia. Intitulada Genaro de Carvalho e Carybé: retratos de uma Bahia festiva, a fala resgata as principais obras produzidas pelos artistas em um época de efervescência cultural na Bahia, a década de 1950. Com um olhar apurado e uma abordagem interdisciplinar, Rafael Dantas analisará como os artistas Genaro de Carvalho e Carybé retrataram as festas tradicionais baianas, capturando o sincretismo, a riqueza das celebrações e a identidade cultural do estado.

Dia festivo

As belas baianas da Ilha de Itaparica - Gamboa, Dineide e Lavínia, participaram, no último domingo, de um dia festivo para comemorar o aniversário de Italo Coutinho. Os amigos se reuniram na casa de Mônica e Marcelo Sacramento. Marcaram presença também Alê Matos e Biga Suarez. Os quitutes ficaram por conta da chef Fernanda Possa, com a animação ao som de Rafa Marques e o DJ Eraldo. A comemoração foi noite adentro.

Dineide, o aniversariante Italo Coutinho, Mônica Bacelar Sacramento, Alê Matos, Biga Suarez e Lavínia | Foto: Divulgação

Eleito

O titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos, foi eleito 1º secretário do Fórum Nacional de Secretários de Trabalho, durante o encerramento do encontro nacional da entidade, no dia 21. O novo dirigente defendeu a entidade como um instrumento fundamental para a construção de uma política nacional robusta para o setor, a partir da articulação entre os estados. "Seguimos firmes nessa parceria com os demais entes federativos, fortalecendo experiências e estreitando relações", afirmou Vasconcelos. Para a presidência do Fonset, foi eleito Vladyson Viana, secretário do Trabalho do estado do Ceará.

Augusto Vasconcelos é eleito 1º secretário do Fórum Nacional de Secretários de Trabalho | Foto: Divulgação

Encontro

A capital baiana vai sediar no dia 31 o Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal, para celebrar o Dia do Auxiliar e Técnico em Saúde Bucal, comemorado no dia 24 de dezembro. O evento, que é realizado pelo Conselho Regional de Odontologia da Bahia, irá acontecer a partir das 13h no auditório da Unijorge Paralela, e é uma oportunidade de integração entre a autarquia e os auxiliares e técnicos em saúde bucal. “Os auxiliares e técnicos em saúde bucal são primordiais para o atendimento odontológico de excelência”, afirma o presidente do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, Marcel Arriaga.

Marcel Arriaga, presidente da CROBA | Foto: Divulgação

Teatro de Bolso

A Bahia acaba de ganhar seu primeiro Teatro de Bolso, que fica localizado em Lauro de Freitas, no Shopping Villas Boulevard, e tem estreia no dia 31. As icônicas personagens Fanta e Pandora, extraídas do espetáculo A Bofetada, inauguram o espaço inovador. Aos sábados, o espetáculo infantil A menina que roubava lixo convida famílias para uma divertida viagem pelo mundo da dramaturgia de alta relevância ambiental.

Alê Nereu, curadora de Teatro de Bolso, e o ator Lelo Filho | Foto: Divulgação

Posse

A Capitania dos Portos realizou a cerimônia da passagem de comando, marcando a transferência da liderança do capitão de mar Alexandre de Souza Gomes. A cerimônia destacou o trabalho exemplar do capitão na segurança e no apoio à navegação. O evento contou com as presenças de militares, civis e convidados, entre eles, o amigo Jorge Pinto, diretor da Soamar – Sociedade Amigos da Marinha. A Capitania segue comprometida nas suas missões em prol da sociedade.

Alexandre de Souza Gomes e sua esposa, Elaine Gomes, e Jorge Pinto | Foto: Divulgação

Com Dendê

De 31 deste a 20 de março, o Festival Praia do Forte com Dendê transforma o Castelo Garcia d’Ávila em palco para celebrar a arte, cultura e gastronomia baiana. Com shows de Luiz Caldas, MUDEIdeNOME e Batifun, além de feiras gastronômicas, artesanato e atrações no Projeto Tamar, o evento promete encantar turistas e moradores. A curadoria é de Thaise Costa Pinto, com produção de André Leão. A abertura gratuita será dia 30, com Forte Swing, na Vila de Praia do Forte. Um evento imperdível!

O festival conta com a curadoria de Thaise Costa Pinto e produção de André Leão | Foto: Divulgação

Bomja

No Das Águas, no bonito pier da ilha de Bom Jesus dos Passos (apelido "Bomja"), a talentosa e premiada cheffe Vanessa Soares, filha de Yemanjá, prepara com carinho a festa em louvor à Rainha do Mar: 16h sairá o balaio de presentes, e 17h a atração musical, de muito balanço e músicas em sua homenagem, com a banda Helder Samba Axé. Odoyá!

Hárem Kids

A Diva acaba de anunciar o Harém Kids, para que as “Crias do Harém” façam a sua estreia no Carnaval de Salvador. No dia 22 de fevereiro vai rolar um super baile infantil no pré-carnaval, dentro do Camarote Harém, com segurança, conforto e muito música boa! Os responsáveis por animar a festa serão a FitDance, o cantor Topera e uma Fanfarra tocando marchinhas de Carnaval, para deixar os pequenos no clima!

Sarau Cultural

A quarta edição híbrida do Sarau Cultural acontece hoje, a partir das 20h, na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho. O evento tem como objetivo promover a valorização da cultura, proporcionar a divulgação do trabalho de artistas independentes, de diversas partes do Brasil e do mundo, colaborando com os processos criativos, além de viabilizar a oportunidade de vivenciar diversas manifestações artísticas através da união entre poesia, literatura, teatro, audiovisual, circo, dança e música.

Aniversários

Hoje (25): Sérgio Vilalva, Margarida Sá, Mônica Muniz Ferreira, Emílio Odebrecht

Amanhã (26): ACM Neto, Lena Humbert, Clóvis Camelyer, Renato Simões, Bárbara Borges Suarez, Rodrigo Viana Teles Veloso, Roberto Cordeiro de Farias, Mariana Lima de Carvalho

Segunda (27): ): Lua Barreto, Cláudia Garcia, Sonja Lopes, Gileno Calheira, Yami Araújo, Manuella e Bruna Carvalho Martins