Noite da Aclamação reúne personalidades em prol das Obras Sociais Irmã Dulce

Léo Santana e Lore Improta e o homenageado, Gilberto Gil, Bela e Flora Gil - Foto: Joilson César

Por mais um ano o evento beneficente Noite da Aclamação, promovido pelo casal baiano Lore Improta e Léo Santana, foi um sucesso, reunindo personalidades na Pupileira, em Nazaré. O evento teve sua segunda edição na terça-feira e, além de celebrar a cultura baiana, arrecada fundos para as Obras Sociais Irmã Dulce. O tão esperado baile de gala, que promete virar tradição na Bahia, mistura música, história e solidariedade.

Gastronômica

A SOFÉE Gastronomia surge com muita força e experiência. O novo buffet da cidade nasce da sociedade entre o Grupo Soho, representado pela sua CEO, Karine Queiroz, e sua filha, Bárbara Queiroz, de um lado, e do outro lado a chef Fernanda Possa, o chef Léo Possa e o empresário Marcelo Sacramento. Todos os eventos externos do Grupo Soho e toda a operação de eventos da Fernanda Possa Gastronomia Salvador passam a habitar no mesmo endereço e com a mesma marca. O lançamento oficial do novo cardápio será no dia 12 de março.

Karine Queiroz e a filha, Bárbara Queiroz, e a chef Fernanda Possa celebram parceria | Foto: Divulgação

Bate-papo

O psicólogo e educador Tadeu Coelho é o convidado das comunicadoras Rita Brandão e Daiana Paixão para discorrer sobre “A Crise da Autoridade na Atualidade e a Função Paterna” no podcast Café com Propósito, conduzido por elas, que irá ao ar às 18h do dia 14 de fevereiro no Canal do Youtube da Band Bahia Oficial. O tema lança um olhar sobre a relatividade da ética que antes servia como referência segura para as famílias e que atualmente precisa ser reavaliada por todos os que estão comprometidos com o desenvolvimento de seus filhos.

Tadeu Coelho é o convidado do podcast Café com Propósito | Foto: Divulgação

Lançamento

A médica e escritora baiana Anita Rocha vai lançar Flor no Reino de Gironda no próximo dia 15, às 15h, no Museu de Arte Contemporânea (MAC). O lançamento do terceiro livro da trilogia “As Aventuras de Flor” será marcado por atividades interativas e lúdicas. Com uma abordagem leve e acessível, a autora aborda temas sensíveis da saúde emocional e física no universo infantil. Vale a pena conhecer!

Anita Rocha lança terceiro livro de trilogia | Foto: Valter Andrade

Patrocinado

O Balé Folclórico da Bahia conseguiu patrocínio com o Will Bank para rodar com o espetáculo O Balé Que Você Não Vê. Conforme Vavá Botelho, diretor do grupo, a instituição financeira abraçou o projeto que começa a se apresentar pelo país a partir de agosto deste ano. Pelo visto, o ano de 2025 começou bem para o grupo que já nos primeiros dias de janeiro embarcou para uma turnê para o continente

Zebrinha e Vavá Botelho felizes pelo apoio recebido do Will Bank | Foto: Divulgação

Novidade

O Boteco do França chegou na Ilha de Itaparica desde o início do mês sendo uma novidade gastronômica muito charmosa. O restaurante, que tem sede no bairro boêmio do Rio Vermelho, em Salvador, iniciou sua operação no terreno do futuro empreendimento imobiliário da QPC Incorporadora, que será realizado em parceria com o Grupo Aliança. O Vila Boulevard Itaparica será lançado ainda neste verão.

Boteco do França chega à ilha de Itaparica | Foto: Divulgação

Desassossegos

Roque Andrade, ao lado da mulher, Liane, recebeu para almoço, na residência de verão de Interlagos, os integrantes do Grupo do Desassossego, criado pelos médicos Conceição Andrade, Paulo Gabrieli, Célia Salles, Luciana Silva, Nila Orrico e o anfitrião, como grupo de estudos para se aprofundar na obra do grande poeta português Fernando Pessoa. Grupo esse já reconhecido por Portugal como um dos poucos no Brasil a desenvolver um trabalho dessa magnitude e que conta com a participação da escritora e poeta portuguesa Manuela Nogueira, sobrinha em 1° grau de Pessoa.

Roque e Liane no almoço em Interlagos | Foto: Divulgação

Prêmio Shell

O Prêmio Shell de Teatro revelou os espetáculos indicados na categoria Destaque Nacional, criada em 2023 para valorizar a produção teatral de todo o Brasil, exceto as capitais Rio de Janeiro e São Paulo. A Visita da Velha Senhora, peça encenada pela Companhia de Teatro da UFBA, com direção de Gil Vicente Tavares, foi a indicada na Bahia. É a primeira vez, desde sua fundação, que a Companhia de Teatro da UFBA recebe destaque nacional.

Lançamento

“Importa tecer, não importa quando”. É com essa frase simbólica que o professor, poeta e escritor Ney Campello relança o seu primeiro livro de poesias nomeado Tricô, amanhã, às 17h, no ICBIE, na Ribeira. Durante o encontro, o autor realizará sessão de autógrafos, um recital de poemas que será apresentado pela atriz Tina Tude, além de uma apresentação musical com o cantor Gall.

FeiJAUda

A “FeiJAUada”, promovida pelo cantor e compositor Jau, promete uma mistura única de sabores e sons, no dia 16 de fevereiro, a partir das 12h, na Chácara Baluarte. O evento será palco de um momento imperdível para os amantes da boa música e da cultura baiana: a junção de um dos pratos mais populares da Bahia, a feijoada, e os shows completos de Jau, Mudei de Nome e Cortejo Afro.

Aniversários

Hoje (30): Guto Muniz, Maurício Magalhães, Virgínia Mathias Gordilho, Ana Amélia Doria, Rita Brandão, Gilberto Moura Costa, Alberto Muller, Benedito Passos, Paola Casali Sighinolfi

Amanhã (31): Roberval Luania, Carol Isensee, Márcia Miranda, Stelinha Bastos, Nanda Diniz Gonçalves, Solange Sarmento, Moacyr Villas Boas, Bianca Sampaio de Carvalho