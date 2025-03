Carnaval: Prefeitura anuncia mais 100 atrações de graça em circuitos

Circuito Dodô tem novas atrações de graça reveladas - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Prefeitura de Salvador confirmou nesta sexta-feira, 21, mais 100 atrações gratuitas que estarão nos principais circuitos do Carnaval. Elas foram divulgadas pela gestão municipal para os circuitos do Campo Grande e Barra-Ondina, além de palcos no Pelourinho.

O prefeito Bruno Reis declarou que serão 2,5 mil horas de música em seis dias oficiais da folia, nos oito circuitos oficiais e palcos temáticos e nos bairros.

A novidade da festa está na abertura do Carnaval, que neste ano será no Campo Grande, em homenagem às quatro décadas do Axé Music. O desfile será na quinta-feira (27), a partir das 15h30.

A Prefeitura quer dar maior destaque ao Centro e vai levar grandes atrações em trios pipoca para o Circuito Osmar já a partir do sábado (1º). Por lá, vão se apresentar de graça Ivete Sangalo, BaianaSystem, Léo Santana, Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Saulo, Timbalada e Thiago Aquino, entre outros artistas. O Circuito Dodô (Barra-Ondina) também será impulsionado por atrações pipoca como Psirico, Parangolé, Vina Calmon, Oh Polêmico, Lá Fúria entre outros.