Pagode é axé? Falcão da Guig Ghetto opina: "Quem quiser, que sofra"

No ano em que a axé music completa 40 anos, as pessoas ainda discutem se o pagode baiano faz parte ou não desse movimento. Para o cantor Falcão, vocalista da banda Guig Ghetto, uma das mais tradicionais do ritmo, o pagode tem tudo a ver com o axé. Inclusive, ele fará uma homenagem para celebrar a data.

“É um Carnaval especial, porque o nosso tema esse ano é '40 anos de axé e 20 anos de Guig'. Então, eu posso dizer que esse ano nós estamos ali, praticamente, fazendo 20 anos, metade dos 40 anos de axé music. Isso é muito especial pra gente, porque a gente consegue pontuar e fincar na música baiana, no Carnaval da Bahia, como uma grande representatividade do pagode, né? O pagode tem esse lugar na axé music”, declarou.

O artista ainda pontuou que a axé music teve um papel fundamental na formação da musicalidade dele, porque as suas principais inspirações foram artistas desse movimento.

Quem sofre com isso, vai ter que sofrer eternamente, porque a axé music é um movimento, não um estilo musical Falcão - vocalista da banda Guig Ghetto

“O impacto que teve na minha vida com a axé music foi total, porque eu, muito novo, com 5 ou 4 anos, vi o Luiz Caldas descer a primeira vez pra Ondina, e o meu maior ídolo da música, Bell Marques. Eu não comecei no pagode somente ouvindo pagode, eu comecei no pagode já tendo uma referência de Bell no Chiclete, Luiz Caldas, Banda Mel e de outras bandas de pagode também. Então, assim, como eu falei, quem quiser sofrer com isso que sofra, mas o pagode faz parte de maneira muito direta da axé music, e esse ano vai ser uma prova disso, com fé em Deus”, disparou.

Programação da Guig Ghetto na folia de 2025

Com uma agenda lotada, incluindo shows em outros estados do Brasil, Falcão pediu que os fãs acompanhassem as redes sociais ao longo dos próximos dias para saber a programação completa: “Você vai ver nossa agenda direitinho, tem todos os horários, todos os lugares”.

Já em Salvador, o artista declarou que não vão faltar oportunidades para o público curtir o som da banda, porque haverá apresentações em vários circuitos espalhados pela cidade.

“Carnaval vai ser uma loucura! Graças a Deus, esse ano são mais 14 shows, como foi no passado, então vai ter bairro, vai ter camarote, vai ter Campo Grande com pipoca, vai ter pipoca na Barra… Então, onde você quiser ver a Guig”, comemorou.