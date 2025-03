Confira a programação do Carnaval nos bairros em 2025

Banda É O Tchan é uma das atrações nos bairros - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Salvador divulgou, nesta sexta-feira, 21, a grade do Carnaval nos bairros de Salvador. Em 2025, a festa acontece na Liberdade, Periperi, Plataforma, Pau da Lima, Boca do Rio, Piatã, Itapuã e Cajazeiras, de 1º a 4 de março.

Entre as atrações que se apresentam estão Parangolé, Tierry, La Fúria, Carla Cristina, O Poeta, Afrocidade, Adão Negro, A Dama, Forró do Tico e U-Tal do Xote. As três ilhas – de Maré, dos Frades e de Bom Jesus dos Passos – também terão uma programação especial.

Quem também recebe shows é o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, entre os dias 28 e 4. Também foi confirmado o Palco do Rock, com 34 bandas na orla de Piatã, entre sábado e terça-feira.

Outros palcos temáticos são o Beco das Cores, na Rua Dias D’Ávila, na Barra, que traz atrações focadas na diversidade LGBTQIAPN+, e o Palco Beats, no Farol da Barra, que tem como mote a música eletrônica.

Confira a grade completa do carnaval nos bairros 2025:

Liberdade - Praça Nelson Mandela

Lazzo Matumbi

Virgílio

Carla Cristina

Kart Love

O Poeta

Guig Ghetto

Periperi - Praça da Revolução

Robyssão

Motumbá

Guga Meyra

Marcia Castro

Cangaia De Jegue

Pau da Lima - Praça Nossa Senhora Auxiliadora

Fantasmão

Gangue Do Samba

Norberto Curvelo

U-Tal Do Xote

Afrocidade

Plataforma - Praça São Braz

Will Carvalho

Forró Do Tico

A Dama

Isac Gomes

Adão Negro



Boca do Rio - Parque dos Ventos

Bailinho de Quinta

Duda Diamba

Quabales

Jorge Zarath

Jammil

Itapuã - Praça Dorival Caymmi

Ganhadeiras de Itapuã

Márcia Freire

La Furia

Parangolé

A Vingadora



Cajazeiras - Campo da Pronaica

Tiago Aquino

Pagodart

Tierry

Danniel Vieira

É O Tchan

Edcity

Rio Vermelho - Largo da Mariquita

Ana Mametto

Paulinho Boca

Negra Cor

Marcia Short

Rumplezz

Barra - Rua Dias D’Ávila

Batekoo

Chris Holanda

Telefunksoul

Dj Fabao

Dj Felipe Poeta

Mu540

Palco do Rock - Piatã

As 34 atrações não foram divulgadas