Carnaval do Campo Grande: confira estratégias para atrair foliões

Circuito Osmar (Campo Grande) - Foto: Divulgação

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) e a secretária municipal de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, enalteceram o Carnaval do Campo Grande, em Salvador, e revelaram as estratégias para manter o interesse dos foliões no Circuito Osmar.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 21, na Senzala do Barro do Preto, sede do Ilê Aiyê, no bairro Curuzu, a titular da Secult apontou algumas medidas. “A gente tem as estratégias dos palcos, tem também dentro do circuito os blocos de trio, os blocos afros, e afoxés”, iniciou Ana Paula.

A gestora enfatizou que a ideia é poder levar as pessoas para o Centro no momento em que elas estão dispostas a ficar.

Temos buscado contratar artistas e estabelecer que aqueles artistas que contratamos para a Barra, vão para o Centro também. Ana Paula Matos - secretária municipal de Cultura e Turismo (Secult)

Ana Paula seguiu: “Agora, esses artistas têm também as agendas, alguns fazem a apresentação cedo e vão para outros estados ou vão para apresentações particulares. A nossa estratégia é buscar contratar todos os artistas e complementar com os palcos e com as outras manifestações populares e culturais”.

Já Bruno Reis destacou a importância de se fazer a abertura do Carnaval de Salvador no Campo Grande mais uma vez. “Vai ser histórica, para celebrar os 40 anos da axé music. Uma abertura no Campo Grande para fortalecer o Carnaval do Centro, com a participação dos principais artistas que foram responsáveis por esse grande movimento cultural que tomou conta do Brasil e do mundo”, afirmou o prefeito.

“Com tantos novos produtos que criamos, nós aumentamos o desejo das pessoas de irem para o Centro. [...] A gente conseguiu, no passado, levar uma grande quantidade de foliões para aquela região da cidade. A nossa expectativa é que tenha muito mais”, finalizou.