Rodoviária e Ferry-Boat terão horários especiais a partir desta segunda

Para atender à demanda, serão disponibilizados aproximadamente 200 horários extras - Foto: Shirley | Ag A Tarde

A partir desta segunda-feira, 24, o Sistema ferry-boat, Terminal Rodoviário de Salvador, lanchas para Vera Cruz e Morro de São Paulo e no Transporte Metropolitano terão esquema especial em meio ao Carnaval 2025. As operações seguem até o dia 10 de março, confira:

Terminal Rodoviário de Salvador

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) informa que, entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março de 2025, será realizada a Operação Carnaval no Terminal Rodoviário de Salvador.

Para atender à demanda, serão disponibilizados aproximadamente 200 horários extras. A operação visa atender a estimativa de movimentação de 225.784 passageiros durante o período.

Lanchas para Vera Cruz e Morro de São Paulo

A programação das lanchas com destino a Vera Cruz e Morro de São Paulo, seguirá normalmente durante este período, com os horários habituais de operação.

Para a travessia até Vera Cruz, serão disponibilizados 30 horários diários, com a utilização de 13 embarcações. A expectativa é que cerca de 102.000 passageiros sejam transportados.

Já para Morro de São Paulo, serão realizados 06 horários diários, com a operação de 04 embarcações, com uma estimativa de transporte de aproximadamente 7.000 passageiros.

Sistema ferry-boat

O período da operação especial de Carnaval 2025 do Sistema ferry-boat será de 24/02/2025 a 10/03/2025 e considerará o fluxo de ida – Terminal Hidroviário São Joaquim e de volta – Terminal Hidroviário de Bom Despacho.

A expectativa de passageiros transportados no período é de aproximadamente 300.000 (trezentos mil) pedestres e 45.000 (quarenta e cinco mil) veículos transportados.

O sistema funcionará todos os dias das 05h às 23:30h, com 19 (dezenove) viagens ordinárias por terminal, seguindo a grade de horários pré-estabelecidos.

Havendo aumento na demanda de passageiros, será realizado o sistema “bate e volta”, com o acréscimo de até mais 19 (dezenove) viagens extras por terminal, que serão informados a todos através dos canais de comunicação de rotina.

Transporte Metropolitano

As linhas integradas ao metrô, com pontos finais nos Terminais de Integração de Águas Claras, Pirajá, Mussurunga e Terminal Aeroporto, seguirão o roteiro normal, mas com horários de funcionamento estendidos até a chegada da última composição do metrô.

Durante a madrugada, haverá saídas pontuais do metrô com destino ao Aeroporto. Assim, os ônibus metropolitanos irão acompanhar a chegada dos trens nos respectivos terminais, proporcionando maior comodidade e segurança aos passageiros.

A operação especial será realizada de 27 de fevereiro a 5 de março de 2025 e será constantemente monitorada pela equipe de fiscalização para garantir o melhor atendimento à população.