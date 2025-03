Acordo prevê solução de problemas do transporte público na RMS

Ônibus na RMS - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Foi assinado nesta quinta-feira, 20, o acordo interinstitucional articulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia e a Procuradoria-Geral do Estado, para garantir solução imediata ao serviço de transporte público da Região Metropolitana de Salvador.

O acordo deve garantir o funcionamento total do sistema e foi assinado pelo procurador-geral de Justiça Pedro Maia; secretários estaduais de Infraestrutura, Sérgio Brito, e da Fazenda, Manoel Vitório; procuradora-geral do Estado, Bárbara Camardelli; promotores de Justiça Adriano Assis e Rita Tourinho; e diretor executivo da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação (Agerba), Carlos Martins.

O acordo prevê ainda a regularização do serviço por meio de contratação emergencial, pelo Estado, de empresas para operarem o transporte por ônibus de forma temporária, por um ano.

Nesse prazo, deverá ser realizada licitação para escolha definitiva das novas empresas responsáveis pelo serviço, garantindo, de forma definitiva, a prestação de um sistema que oferte segurança, qualidade e acessibilidade para todos os usuários.

Além disso, vão ocorrer reuniões mensais institucionais, com a participação de todos os órgãos, para acompanhamento conjunto do cumprimento dos compromissos firmados. Os compromissos são resultado de uma mediação conduzida pelo Centro de Autocomposição e Construção de Consensos (Compor), em parceria com PGE.

Pedro Maia disse que a pactuação do acordo marca o início de um novo momento, em que são construídas soluções consensuais para questões estruturais que afetam o Executivo estadual, diversos municípios, o empresariado e a sociedade civil organizada, sempre no âmbito das atribuições que a Constituição Federal confere ao Ministério Público da Bahia.

“Fico muito feliz com o momento, que trata de um processo estrutural, que atende a uma coletividade de milhões de pessoas, que é o transporte metropolitano. Tenho certeza que não seria possível chegar de forma tão célere, comparando-se à tramitação de um processo judicial apresentado pelo MP, à uma solução que contemplasse todos os atores de forma plena e, mais ainda, que atendesse de forma tão ampla ao interesse público”, falou.

Acordo prevê que empresas operalem transporte por ônibus de forma temporária, por um ano | Foto: Divulgação

A procurador-geral Bárbara Camardelli destacou que conseguir fazer essa pactuação, organizar, regularizar formalmente os contratos e partir para pensar um novo modelo é motivo de “congratulação”, que serve “de exemplo para o futuro”.

"Agora estamos mais fortes, mais esperançosos, porque vimos que, consensuando, chegamos aos nossos objetivos”, assinalou.

O secretário da Casa Civil Afonso Florence destacou que esse é um ambiente em que o diálogo tem como propósito a solução consensual de conflito de interesses, a bem do interesse público, e parabenizou a iniciativa. Assim também fizeram os secretários Sérgio Brito e Manoel Vitório, que ressaltaram a relevância do acordo para a sociedade e para o próprio Poder Público no seu papel de defender os direitos dos cidadãos.