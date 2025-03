Policial militar é esfaqueado dentro de casa pela própria irmã

Após o ataque, a mulher fugiu do local, deixando a vítima gravemente ferida. - Foto: Divulgação/PMCE

Um policial militar da reserva foi esfaqueado pela própria irmã em Limoeiro do Norte, localizado no interior do Ceará. O caso ocorreu na localidade de Sítio Pasta, na zona rural do município, nesta quinta-feira, 20.

De acordo com a corporação, a mulher se dirigiu até a residência da vítima, onde iniciou uma discussão com ele e partiu para a agressão. Ela chegou a tentar ferir o irmão com uma faca, mas ele conseguiu se defender e em seguida, a mulher retornou ao veículo, pegou outra faca e, dessa vez, desferiu três golpes no braço esquerdo do agente. Após o ataque, ela fugiu do local, deixando a vítima gravemente ferida.

Apesar da gravidade da agressão, o policial se deslocou até uma unidade hospitalar local por meios próprios, onde recebeu atendimento médico.

Investigação

A PM já busca a localização da suspeita, que, inclusive, possui antecedentes criminais por crimes contra a incolumidade pública, lesão corporal dolosa e tentativa de homicídio doloso.