Irmãs gastam mais de R$ 7 mil em cartão de crédito da mãe morta

O caso foi encaminhado para a 79ª DP (Niterói) - Foto: Reprodução

Duas mulheres, de 38 e 39 anos, foram presas suspeitas de estelionato no bairro do Largo da Batalha, em Niterói. Segundo agentes do Niterói Presente, programa da prefeitura local, a dupla usou gastou R$ 7.591,72 no cartão de crédito da mãe que já morreu.

Os agentes foram chamados porque as duas, que são irmãs, estavam tentando realizar compras de valores altos em uma farmácia do bairro com cartão de terceiros. No local, as suspeitas informaram que estavam usando o cartão de crédito da mãe que tinha acabado de morrer na policlínica da região.

Segundo relatos, as acusadas ainda teriam sacado dinheiro da conta bancária da mãe. Não foi informada a quantia exata.

O caso foi encaminhado para a 79ª DP (Niterói), onde as acusadas foram autuadas por estelionato.