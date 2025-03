Calor de 71°C nos trilhos provoca tombamento de trem no Rio - Foto: Reprodução

Um trem do ramal Guapimirim, que fazia o trajeto Saracuruna–Guapimirim, tombou nas proximidades da estação Parque Estrela, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, 20. Em nota, a SuperVia informou que não houve feridos no acidente.

A concessionária que administra o serviço atribuiu o acidente à dilatação dos trilhos, ocorrida devido ao calor, e afirmou que os termômetros registraram 71°C na via férrea.

“A ocorrência foi causada pela dilatação dos trilhos devido à alta temperatura registrada na via férrea, que chegou a 71°C, provocando a flambagem (deformação) dos trilhos. Todos os passageiros que estavam a bordo foram retirados com segurança”, disse na nota.

A SuperVia afirmou ainda que enviou equipes para o local com o objetivo de realizar “reparos necessários e normalizar a circulação”.