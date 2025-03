Mais de 10 pessoas morrem em acidente entre ônibus e carreta em SP

- Foto: Reprodução/Globoplay

Um acidente na Rodovia Waldir Canevari deixou pelo menos 12 pessoas mortas devido à colisão entre um ônibus universitário e um caminhão, na noite de quinta-feira, 20. O ônibus, que levava estudantes de Biomedicina da Universidade de Franca (Unifran), estava a 17 quilômetros de Nuporanga, no interior paulista.

Até o momento, os nomes das vítimas não foram divulgados.

O sinistro ocorreu entre Nuporanga e São José da Bela Vista, enquanto o ônibus se dirigia a São Joaquim da Barra. Os feridos que foram levados para a Santa Casa de São Joaquim da Barra já receberam alta na manhã desta sexta, assim como todos os pacientes do Hospital São Geraldo em Nuporanga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h55 para atender a situação. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Técnica-Científica está trabalhando na identificação das vítimas o mais rápido possível. O caso está sendo registrado na Central de Polícia Judiciária de São Joaquim da Barra, e novas informações serão disponibilizadas após a finalização do processo.

Em nota de pesar, a Atlética Unificada da Universidade de Franca (Unifran) expressou sua profunda tristeza pela perda dos estudantes. “Estamos consternados com este trágico acidente que afetou nossos alunos. Nossos pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e todos que foram impactados por essa tragédia. Que possam encontrar forças e consolo neste momento de imensa dor”, compartilhou a atlética em suas redes sociais.