Mauro Cid, eis que Bolsonaro tem um traidor para dizer que é seu

- Foto: EVARISTO SA / AFP

E eis que ontem na sessão dos 200 anos da PM, na Alba, um oficial nos perguntou:

– E Mauro Cid, que achas?

– Simples. Bolsonaro achou um Judas para dizer que é seu.

Daí, é como dizia Leonel Brizola, o gaúcho que governou o Rio Frande do Sul e também o Rio de Janeiro: a política ama a traição e odeia o traidor.

Em miúdos, o pessoal do PT adora a delação feita por ele enroscando Bolsonaro e cia até o pescoço, com farta riqueza de detalhes que a PF buscou as provas, mas ninguém está aí para o próprio Cid.

Faça-se a ressalva, a história não contempla traidores. O mais emblemático deles é Judas, o de Jesus. Até hoje é queimado em praça pública. Silvério dos Reis, o de Tiradentes, ganhou o perdão das dívidas e uma pensão vitalícia da coroa portuguesa, mas teve que ir morar no Maranhão, com outro nome.

Delatores –Mauro Cid já está em desgraça com seus antigos aliados. Publicamente, dizem que ele está mentindo. Nos bastidores, a melhor coisa que o chamam é de fdp.

Ele pediu garantias de que não iria preso, devolução dos bens apreendidos e segurança pessoal para ele e família. É nesse último que está a questão.

Hoje, entre atores do nosso tempo, tem Valdemar Costa Neto e Roberto Jefferson, ambos condenados no Mensalão a pouco mais de sete anos. Valdemar não delatou, Jeferson sim. Valdemar é o presidente do PL, o maior partido do país, e Jefferson está preso em casa, doente, jogado num canto. É assim que funciona.

Colaborou: Marcos Vinicius

Adolfo diz que o jogo agora é manter Ivana sem nova eleição

Abordado ontem sobre a situação dele na presidência da Alba, o deputado Adolfo Menezes (PSD) foi objetivo: já não dá mais para ele.

– Estou tranquilo. É Ivana presidente e ponto final. Para mim, presidência agora só na próxima reencarnação. Nossa luta é agora é manter Ivana sem nova eleição.

Na votação do dia 3, Adolfo teve 61 votos dos 62 presentes e Ivana 56. Hilton Coelho (PSOL), o único a votar contra, já que foi candidato a presidência e só teve um voto, é o autor da denúncia que tirou Adolfo, agora também é o único quer uma nova eleição.

Ontem, na sessão que homenageou o bicentenário da PM da Bahia, Ivana fez o discurso de abertura e logo a seguir passou o bastão para Adolfo pilotar a sessão.

Ou seja, retribuiu agentileza que vem recebendo do presidente afastado.

Na homenagem a Fabióla o beiju entrou no cardápio

O coronel Paulo Coutinho, comandante da PM da Bahia, fez questão de entregar em solenidade especial, na Alba, a Medalha alusiva ao bicentenário da instituição, ontem celebrado lá.

Fabíola, se disse agradecida e diz que sempre teve larga convivência familiar na instituição, com o pai, Demócrito, como coronel, além de tios também coronéis.

Curioso é que na hora da entrega o coronel Adson Marchesini, comandante do Corpo de Bombeiros, não se manifestou logo. Estava numa canto degustando um beiju. E admitiu que estava lá no beiju, até por falta de opção. Na hora de falar, a presidente em exercício, Ivana Bastos (PSD), deu a palavra: ‘Da próxima vez não será só beiju’.

Bolsonarista vai ao governo

O deputado Vítor Azevedo, que se elegeu pelo PL e Bolsonaro, mas se aproximou do governo, agora está aproximando também Ednaldo Ribeiro (Republicanos), prefeito de Cruz das Almas e bolsonarista.

Ele agenciou audiência que aconteceu ontem entre Ednaldo e a secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana, mas faz a ressalva: foi um encontro técnico, para garantir a hemodiálise em Cruz. E só. Mas o fato rendeu enorme tititi lá.