Extrato do INSS para declaração do IR 2025 está disponível

Extrato pode ser acessado pelo aplicativo Meu INSS - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já disponibilizou o extrato para declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2025. O documento informa os rendimentos recebidos pelos beneficiários no último ano e podem ser consultados a partir desta sexta-feira, 21.

O extrato pode ser acessado pelo aplicativo Meu INSS, que tem também uma versão no site do próprio instituto. O acesso deverá ser feito por meio do login com dados do Gov.br. A consulta também pode ser feita por meio do telefone 135 ou na rede bancária.

Após acessar o site ou o aplicativo do Meu INSS e fazer o login com os dados do Gov.br, o interessado precisa digitar “Extrato de Imposto de Renda” na barra “Do que você precisa?”. Na sequência, basta emitir o documento.

Se for do interesse do declarante, é possível obter o documento junto ao banco onde recebe seu benefício.