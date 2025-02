Saiba quais profissões não podem ser MEI em 2025

No total, 13 profissões foram excluídas - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A lista de profissões que não podem fazer parte do Microempreendedor Individual (MEI) em 2025 foi atualizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta quarta-feira, 12. No total, 13 profissões foram excluídas.

Atividades como advocacia, medicina, engenharia e psicologia, já eram proibidas de ser MEI por conta da necessidade de registro em conselhos profissionais.

Veja a lista das profissões excluídas do MEI em 2025:

Alinhador(a) de pneus;

Aplicador(a) agrícola;

Arquivista de documentos;

Balanceador(a) de pneus;

Coletor de resíduos perigosos;

Comerciante de fogos de artifício;

Comerciante de gás liquefeito de petróleo (GLP);

Comerciante de medicamentos veterinários;

Confeccionador(a) de fraldas descartáveis;

Contador(a)/técnico(a) contábil;

Dedetizador(a);

Fabricante de produtos de limpeza e higiene pessoal;

Operador (a) de marketing direto.

O MEI foi criado com o objetivo de incentivar a formalização de pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos. O programa destina-se a trabalhadores autônomos, pequenos comerciantes e prestadores de serviços que não possuem sócios e cujo faturamento anual não ultrapasse R$ 81 mil.