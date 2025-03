Tremores no Pelourinho: MP-BA investiga espaços de festa

Tremores foram sentidos em Largo no Pelourinho - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou, em novembro do ano passado, um inquérito civil para apurar as causas e possíveis impactos dos tremores sentidos no Largo da Tieta, localizado no Pelourinho, em Salvador. Os tremores foram notados por frequentadores no início de 2024 e o inquérito foi instaurado em novembro.

Questionado pelo Portal MASSA!, o MP-BA informou que aguarda esclarecimentos dos responsáveis pelo local e relatórios dos órgãos fiscalizadores.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), responsável por fiscalizações do tipo, confirmou que o responsável pelo espaço realizou obras de reforço estrutural com escoramento de pilares e vigas metálicas, seguindo recomendações técnicas. "O órgão irá manter a fiscalização no local", declara.



O que diz a administração local

Por sua vez, a administração do Largo da Tieta assegurou que o espaço opera em conformidade com todas as regulamentações, contando com alvará de funcionamento, plano de emergência aprovado pelo Corpo de Bombeiros e inspeções regulares.

Em comunicado oficial enviado à reportagem, a administração enfatizou que a estrutura foi avaliada e aprovada por órgãos como o CREA-BA e a Defesa Civil de Salvador (Codesal), que não identificaram riscos para o público.

"As intervenções realizadas têm como objetivo principal melhorar o conforto do público, reduzindo vibrações que podem causar desconforto em momentos pontuais dos eventos. Reforçamos que não há necessidade de reforço estrutural no prédio, e todas as medidas tomadas são preventivas e recomendadas por profissionais especializados", destaca.

O espaço, que funciona em imóvel pertencente à Ordem Terceira de São Francisco, passou recentemente por melhorias supervisionadas por um engenheiro estruturalista especializado. Essas intervenções incluíram a instalação de escoramentos definitivos para minimizar vibrações naturais da laje maciça em eventos com grande movimentação de pessoas.