“Clamando por cuidado”, diz morador após incêndio no Centro Histórico

Fogo teve início na noite desta quinta-feira, 20 - Foto: Bernardo Rego/Ag. A TARDE

Um casarão no bairro histórico de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, pegou fogo, nesta quinta-feira, 20. O incêndio ocorreu na Rua dos Perdões e foi visto de bairros próximos, como Barbalho e Liberdade. José Júlio, irmão de uma moradora do local, fez um apelo às autoridades, pedindo mais atenção à região.

José Júlio | Foto: Bernardo Rego/Ag. A TARDE

“Ninguém se feriu e isso é uma dádiva de Deus, porque isso aqui tudo está assim, está acabando, um bairro que era muito falado, um bairro centenário está se acabando no fogo. Teve tragédia na Igreja São Francisco, que no Centro Histórico, e aqui também, ou seja, o bairro está clamando por cuidado”.

José ainda lamentou o estado de abandono do bairro, com muitas casas vazias e sem cuidados, correndo risco de desabamento.