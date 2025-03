VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge casarão no Carmo

Ainda não há informações sobre feridos e as causas do incêndio - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Um incêndio de grandes proporções atingiu um casarão na noite desta quinta-feira, 20, na Rua dos Perdões, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

Famílias de residências ao redor do imóvel foram evacuadas por policiais como medida de segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos.

A Coelba foi acionada. O diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Shostenes Macedo, disse que o trabalho de rescaldo, operação executada somente após a extinção de incêndio, entrou em fase final por volta das 20h45 desta quinta-feira, 20.

"A área vai ficar isolada, a Transalvador vai deixar o espaço isolado, a Coelba já fez o desligamento de energia. A equipe de Corpo de Bombeiros vai seguir dando assistência para que não ocorra uma reignição [nova ignição de incêndio já combatido e extinto]. E amanhã, com a área já fria, nossas equipes estarão no local para realizar uma vistoria. Em caso de risco, disque 199", acrescentou Shostenes.

Veja o vídeo: