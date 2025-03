Casarão incendiado: Coronel dos bombeiros detalha trabalho de combate

Fogo teve início por volta das 19h20 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Um incêndio de grandes proporções atingiu um casarão na noite desta quinta-feira, 20, na Rua dos Perdões, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O Coronel Ramon Diego, do Corpo de Bombeiros, segue no local na manhã desta sexta-feira, 21, e detalhou as ações realizadas pelas equipes e o balanço da ocorrência.

"Por volta das 19h20, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um sinistro nesta localidade. Com o esforço das equipes de 4 guarnições, além de um sistema de abastecimento no local, realizamos todo o procedimento técnico e tático necessário para o combate ao fogo", explicou o Coronel.

Segundo Ramon, durante o atendimento, uma vítima foi atendida pela Unidade de Resgate devido ao contato com a fumaça, que a deixou muito nervosa. Outras quatro pessoas procuraram a equipe de bombeiros em busca de atendimento para se acalmarem. No total, 25 bombeiros estiveram envolvidos no confinamento das chamas, que foram controladas por volta das 21h40. A partir desse horário, o trabalho de rescaldo e manejo dos escombros foi iniciado e segue na manhã desta sexta.

Em relação às causas do incêndio, o Coronel Diego ressaltou que a investigação será realizada com cautela:

“Todas as informações que chegam a gente tem que ter muito cuidado porque são várias informações que às vezes não são precisas. Esse trabalho quem vai fazer é o Departamento de Polícia Técnica. Então a Polícia Técnica deve fazer aqui análise junto com outros órgãos e vai fazer e passar toda essa informação”, detalhou.