Santo Antônio: Codesal vai avaliar fachada e riscos para casas próximas a incêndio

Foto: Bernardo Rêgo / Ag. A TARDE

Um incêndio de grandes proporções atingiu um casarão na Rua dos Perdões, no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, na noite de quinta-feira, 20. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para conter as chamas e garantir a segurança da área. Como medida preventiva, famílias que residem ao redor do imóvel foram evacuadas, mas, segundo Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos.

A preocupação agora se volta para a estrutura da edificação e o impacto sobre os imóveis vizinhos. De acordo com Shostenes Macedo, diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal), ainda não é possível afirmar se há risco de tombamento da fachada ou comprometimento das casas laterais e do fundo. "Isso somente após o término do combate que está sendo realizado ainda na manhã desta sexta-feira, 21, aqui em Santo Antônio", explicou.

Segundo Shostenes, a Codesal já catalogou 2.969 edificações na cidade, com 2.017 delas tombadas pelo IPHAN. Entre essas, 287 foram classificadas com risco alto ou muito alto de desabamento ou incêndio. O casarão atingido pelo fogo estava na lista de imóveis vistoriados recentemente pela equipe da Defesa Civil, mas a inspeção foi feita apenas na parte externa, devido à ausência ou negativa dos moradores em permitir o acesso ao interior do imóvel.

"As vistorias são muito importantes, então quando os nossos profissionais estiverem realizando esse processo, os moradores precisam abrir espaço para que ela seja realizada da melhor forma possível, para garantir a sua vida, e a dos demais moradores desta edificação", disse o diretor da Codesal.

"Temos aqui edificações seculares, suscetíveis ao desabamento e a incêndios. Precisamos fazer esse apelo para que os proprietários façam valer a lei de manutenção predial, garantindo a segurança não só dos moradores, mas também de quem circula na região", alertou Macedo.

Após a conclusão do combate ao incêndio, as equipes da Codesal farão novas vistorias para avaliar a estabilidade do casarão e verificar a necessidade de interdições adicionais.