Segundou! Xanddy Harmonia comanda Pipoca Melhor Segunda; veja detalhes

Já virou tradição! Nesta segunda-feira, 24, Xanddy Harmonia promete animar a Pipoca Melhor Segunda, desfile gratuito que acontece no circuito Tapajós (Ondina/Barra), marcando a contagem regressiva para o Carnaval de Salvador.

O show, que está previsto para começar às 18h, terá início na Praia de Ondina, próximo ao Clube Espanhol, e seguirá até o Largo do Farol da Barra. No repertório, o cantor levará sucessos consagrados como “Tic Nervoso”, “Desafio” e “Bateu a Ideia”, sua aposta para o verão 2025 em parceria com Tomate.

Este ano, Xanddy não desfilará com o tradicional bloco "Daquele Jeito" devido a mudanças na administração do projeto, mas garantiu presença nas pipocas e camarotes ao longo do Carnaval. Além disso, o cantor homenageará os 40 anos da axé music com figurinos inspirados em grandes ícones do gênero, como Luiz Caldas, Bell Marques e Carlinhos Brown.

Confira a agenda de Xanddy Harmonia no Carnaval de Salvador:

▪️ 27 de fevereiro: Pipoca Xanddy Samba de Roda - Circuito Osmar (Campo Grande)

▪️ 1º de março: Participação na Pipoca Doce - Circuito Osmar (Campo Grande)

▪️ 2 de março: Pipoca do Xandão (Circuito Dodô) e Camarote Brahma (Ondina)

▪️ 3 de março: Camarote Salvador (Barra-Ondina)

▪️ 4 de março: Camarote Club (Ondina) e Camarote Villa