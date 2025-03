Mais de 30 gatos de água são removidos em condomínio de alto padrão na RMS

Além disso, 13 ligações clandestinas que estavam abastecendo imóveis irregularmente foram regularizadas - Foto: Divulgação

A Embasa removeu mais de 32 gatos de água em condomínio de alto padrão em Barra do Jacuípe, no Litoral Norte, no mês de fevereiro. O desvio é equivalente a 480 mil litros de água desviados por mês. Além disso, 13 ligações clandestinas que estavam abastecendo imóveis irregularmente foram regularizadas.

O gerente regional de Camaçari, Laesandro Araújo, explica que “o furto de água prejudica o abastecimento de quem paga a conta em dia, já que o volume projetado pela Embasa se destina aos imóveis com ligações devidamente cadastradas na empresa e cujo consumo pode ser medido. A ligação clandestina também expõe a água distribuída pela rede a contaminantes externos, colocando em risco a saúde das pessoas”.

Furto de água é classificado como um crime contra o patrimônio passível de multa e pena de um a quatro anos de prisão, conforme o artigo 155 do Código Penal. A população pode denunciar a ocorrência de furto de água ou de ligações clandestinas, sob anonimato, nos canais de atendimento: 0800 0555 195 ou Atendimento Virtual (site ou app).