Pix Copia e Cola agora pode ser usado para pagar conta de água

Pix Copia e Cola se une ao QR Code Pix - Foto: Luciano da Matta / Ag. A TARDE

A Embasa acaba de ampliar as opções de pagamento para seus clientes com a disponibilização da funcionalidade Pix Copia e Cola em seus canais digitais. O código pix pode ser obtido no atendimento virtual (clique aqui) ou WhatsApp (71 9717-0999), onde a funcionalidade está disponível para aqueles que solicitam a segunda via da conta. Já no Atendimento Virtual, o cliente pode gerar o código ao clicar no botão "Copiar Código Pix", colá-lo no aplicativo do banco de sua preferência, conferir os dados e concluir o pagamento.

“O pagamento via Pix é reconhecido mais rapidamente pelos sistemas da empresa, agilizando a prestação de serviços como religação de água, por exemplo”, informa a diretora financeira e comercial da empresa, Marcela Lima.

O Pix Copia e Cola se une ao QR Code Pix, funcionalidade oferecida aos baianos desde agosto de 2022, quando a Embasa se destacou como a primeira empresa de saneamento do Nordeste a adotar esta modalidade de pagamento. Com o QR Code Pix, a média mensal de contas pagas era de 500 mil. Após a implementação do Pix Copia e Cola, os pagamentos via Pix ultrapassaram a marca de 700 mil no mês de janeiro deste ano, representando um expressivo aumento de 40% em relação à média anterior.

“Nossa expectativa é que o uso dessa funcionalidade continue em expansão nos próximos meses, trazendo ainda mais comodidade para os clientes”, conclui Marcela.