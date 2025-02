Colaboradores da R&D Mineração denunciam assédio moral

Funcionários dizem ser coagidos a aceitar condições impostas pela gestão - Foto: Divulgação

Funcionários da 'R&D Mineração e Construção Ltda' denunciam assédio moral, pressão psicológica no ambiente de trabalho, além do descumprimento de direitos trabalhistas. A empresa denunciada teria sido contratada pela mineradora 'Atlantic Nickel', para atuar na Mina Santa Rita, no município de Itagibá, sul da Bahia.

Os colaboradores relatam que a empresa se nega a conceder as devidas classificações salariais para funções mais complexas, além de ameaçar demitir quem contesta as condições de trabalho. De acordo com a denúncia, a pressão ocorre com frequência durante os 'Diálogos Diários de Segurança' (DDS), momento no qual os trabalhadores deveriam ser incentivados a discutir medidas de proteção, porém são coagidos a aceitar as condições impostas pela gestão.

A denúncia aponta ainda a mudança de equipamentos sem reajuste salarial. Os trabalhadores operavam, inicialmente, caminhões rodoviários de 40 toneladas, porém, com o tempo, passaram a conduzir caminhões fora de estrada com capacidade de 75 toneladas, o que exige maior qualificação técnica e submetidos à mais riscos, porém sem qualquer aumento salarial proporcional à nova função. Os motoristas dizem que, há mais de um ano aguardam a classificação como operadores de fora de estrada, de acordo como prevê a legislação trabalhista.

Os trabalhadores denunciam também que a gestão tem utilizado o programa “PARE” como forma de controle e punição. Criado para incentivar a paralisação de atividades em caso de risco, o programa estaria sendo vinculado à Participação nos Lucros (PL), o que significa que aqueles que interrompem o trabalho para evitar acidentes podem ser prejudicados financeiramente, o que torna um ambiente de medo e insegurança. Funcionários chegam a evitar acionar o programa, para que não comprometa a remuneração, mesmo em situações em que a interrupção da atividade fosse necessária para garantir a segurança de todos.

A denúncia traz relatos, os quais apontam gestores que agem de forma autoritária, além de humilhar publicamente os trabalhadores, orientam os insatisfeitos a pedirem demissão e registram restrições para impedir futuras contratações dos funcionários em outras empresas da Mina Santa Rita. Alguns trabalhadores temem retaliações e afirmam que já houve represálias, como mudanças de setor sem justificativa, além de afastamentos não solicitados.

A reportagem procurou a R&D Mineração e Construção Ltda, porém não obteve respostas aos questionamentos.