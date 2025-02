Bancos mudam horário de funcionamento durante o Carnaval

Agências vão fechar no primeiro dia de março - Foto: Arquivo | Agência Brasil

Uma das principais festas do ano, o Carnaval traz consigo não somente celebrações, mas também ajustes em alguns serviços, como o bancário. A partir do primeiro dia de março, as agências terão seus cronogramas alterados, ficando fechadas até o dia cinco.

Algumas agências podem funcionar em horários especiais, para autoatendimento. Por isso, é fundamental que os clientes fiquem de olho para evitar imprevistos. Tais mudanças acontecem para haja uma maior segurança e eficiência nas operações bancárias, além de que permite seus funcionários aproveitem um pouco da festa.

Além disso, o feriado pode ser um momento em que os bancos realizem suas manutenções necessárias em seus sistemas internos. Somado a isso, muitas cidades se tornam destinos muito populares nessa época do ano, e esse fechamento das agências ajuda a diminuir a pressão na infraestrutura local, fazendo com que haja uma melhor gestão no fluxo dos visitantes.

Como os clientes podem se preparar em relação a isso?

Para evitar transtornos, os clientes podem tomar algumas medidas no momento em que os bancos estão fechados.

* Planejar transações: Realizar pagamentos e transferências antes do início do feriado pode prevenir problemas.

* Utilizar serviços digitais: Aplicativos e plataformas de internet banking permitem que muitas operações sejam realizadas remotamente.

* Consultar informações: Verificar os comunicados dos bancos sobre horários e serviços disponíveis é essencial.

Quais serviços ficam disponíveis durante o Carnaval?

Por mais que as agências fechem, alguns outros serviços seguem disponíveis. Caixas eletrônicos seguem em operação, permitindo saques e depósitos, além de que podem acessar saldos, extratos e realizar outros pagamentos por meio dos aplicativos e bancos digitais.

Para situações emergenciais, alguns bancos disponibilizam atendimentos por telefone, oferecendo um suporte maior para as pessoas que precisem de uma assistência imediata.