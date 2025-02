Ana Hickmann revela que engordou 16kg: “Larguei totalmente de mim”

Ana Hickmann fez um desabafo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Ana Hickmann fez um desabafo e revelou que engordou 16kg em 2024. Segundo a loira,o seu manequim passar do número 38 para o 42. Ela falou sobre o assunto em um vídeo publicado em seu canal no YouTube.

“Eu tenho 1,85m de altura, [o peso] distribui, mas o meu guarda-roupa mostrou que eu tinha saído do manequim 38 para o 42”, disse. Hickmann disse que se reeducou, voltou a adotar uma rotina fitness e já conseguiu “perder uma boa parte” dos quilos que ganhou.

“Tenho alguns objetivos pessoais, que eu não vou falar aqui... É importante a gente fazer isso tudo com qualidade e com saúde. Não existe receita de bolo para poder ser compartilhada nessas horas. E, sim, você buscar ajuda profissional para poder fazer isso da melhor forma possível. Então eu estou conseguindo cumprir os meus objetivos, e eu estou muito feliz com isso”, falou.

Na ocasião, Ana Hickmann também destacou que, além de retomar os exercícios físicos e readequar sua alimentação, voltou a cuidar da pele. “Esse ano eu voltei com tudo. Assim, a cada 15 dias eu tenho tratamento facial, a cada uma vez por semana eu tenho um tratamento corporal, para retomar os meus cuidados”, disse.

A apresentadora seguiu: “Antigamente, três vezes por semana eu fazia tratamento corporal, estava todos os dias na academia. Então assim, era outro ritmo, muito mais intenso. Lógico, hoje eu não consigo dessa forma. Porém, não significa que eu não possa me cuidar, como eu estava fazendo. Eu larguei totalmente de mim”.