"Vai depender do Supremo", diz Ivana sobre novas eleições na Alba

Ivana é a primeira mulher a assumir o comando do Legislativo baiano - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

Segue indefinido o imbróglio da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). No comando da Casa de forma interina, Ivana Bastos (PSD) afirmou, nesta terça-feira, 18, que uma nova eleição só será convocada se o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar.

Ivana, que foi eleita vice de Adolfo Menezes (PSD), afastado do cargo após o STF entender que ele não poderia concorrer de forma consecutiva à presidência do Legislativo, disse que aguarda os próximos passos da Corte. A deputada ainda negou que tenha feito qualquer promessa de convocar uma nova eleição, como especulado nos últimos dias.

"Não, eu nunca conversei isso com nenhum deputado (novas eleições), porque até então, todas as questões nesse sentido, nós estamos aguardando a decisão do Supremo. Se o Supremo assim determinar que tem que convocar uma nova eleição, não terá problema nenhum, nós convocaremos. Vai depender da decisão do Supremo, o meu nome está posto", afirmou Ivana, que ainda agradeceu o gesto recente de Adolfo, que se comprometeu a trabalhar pela manutenção do nome dela no posto, caso não volte a presidir a Alba.

"Eu fui eleita para estar ao seu lado. Se isso não for possível, com certeza que ele estará ao meu lado e eu continuo ao lado dele. Aqui nós somos um grupo. Um grupo forte, um grupo coeso. Então não poderia ser diferente", pontuou a presidente da Alba.

O que diz o regimento

O regimento da Alba não prevê convocação de novas eleições, caso o titular do cargo seja afastado ou renuncie. Em situações com a de Adolfo, a tendência é que o 1º vice-presidente assuma de forma efetiva o posto.